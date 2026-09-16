Накопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739117
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
500
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
Твердотельные накопители SATA серии Synology SAT5200 обеспечивают стабильную производительность ввода-вывода при снижении задержек критически важных служб и приложений. Они созданы для работы со смешанными и интенсивными рабочими нагрузками в режиме 24/7 без ущерба для выносливости, обеспечивая оптимизированное хранение данных в системах Synology с минимальными перебоями в обслуживании.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
500
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Твердотельные накопители SATA серии Synology SAT5200 обеспечивают стабильную производительность ввода-вывода при снижении задержек критически важных служб и приложений. Они созданы для работы со смешанными и интенсивными рабочими нагрузками в режиме 24/7 без ущерба для выносливости, обеспечивая оптимизированное хранение данных в системах Synology с минимальными перебоями в обслуживании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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