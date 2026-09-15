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SSD Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6)

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Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
15667
Энергопотребление
3.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
201 120 руб. 
Начислим 3218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 508452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6)
201 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
15667
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6)

Серверный SSD накопитель Intel D3-S4520 [SSDSC2KB038TZ01 99A0D6] с компактным форм-фактором 2.5” подходит для установки в небольшие ПК. Скорость записи 510 Мбайт/сек и чтения 550 Мбайт/сек позволяет использовать модель для файловых и веб-серверов, баз данных с небольшой дисковой нагрузкой. Накопитель обладает оптимальным для работы объемом 3840 ГБ. Intel D3-S4520 с многослойной структурой ячеек памяти 3D NAND гарантирует быстрый запуск приложений и скоростную передачу данных. При этом толщина накопителя составляет всего 7 мм. Жесткий диск подходит для подключения через SATA III, допускает использование адаптера для установки в отсек корпуса 3.5”.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
15667
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Intel D3-S4520 [SSDSC2KB038TZ01 99A0D6] с компактным форм-фактором 2.5” подходит для установки в небольшие ПК. Скорость записи 510 Мбайт/сек и чтения 550 Мбайт/сек позволяет использовать модель для файловых и веб-серверов, баз данных с небольшой дисковой нагрузкой. Накопитель обладает оптимальным для работы объемом 3840 ГБ. Intel D3-S4520 с многослойной структурой ячеек памяти 3D NAND гарантирует быстрый запуск приложений и скоростную передачу данных. При этом толщина накопителя составляет всего 7 мм. Жесткий диск подходит для подключения через SATA III, допускает использование адаптера для установки в отсек корпуса 3.5”.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6) - стоимость товара 201120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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