Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
15667
Энергопотребление
3.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
201 120 руб.
В наличии
Код товара: 508452
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
201 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
15667
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6)
Серверный SSD накопитель Intel D3-S4520 [SSDSC2KB038TZ01 99A0D6] с компактным форм-фактором 2.5” подходит для установки в небольшие ПК. Скорость записи 510 Мбайт/сек и чтения 550 Мбайт/сек позволяет использовать модель для файловых и веб-серверов, баз данных с небольшой дисковой нагрузкой. Накопитель обладает оптимальным для работы объемом 3840 ГБ. Intel D3-S4520 с многослойной структурой ячеек памяти 3D NAND гарантирует быстрый запуск приложений и скоростную передачу данных. При этом толщина накопителя составляет всего 7 мм. Жесткий диск подходит для подключения через SATA III, допускает использование адаптера для установки в отсек корпуса 3.5”.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
15667
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Серверный SSD накопитель Intel D3-S4520 [SSDSC2KB038TZ01 99A0D6] с компактным форм-фактором 2.5” подходит для установки в небольшие ПК. Скорость записи 510 Мбайт/сек и чтения 550 Мбайт/сек позволяет использовать модель для файловых и веб-серверов, баз данных с небольшой дисковой нагрузкой. Накопитель обладает оптимальным для работы объемом 3840 ГБ. Intel D3-S4520 с многослойной структурой ячеек памяти 3D NAND гарантирует быстрый запуск приложений и скоростную передачу данных. При этом толщина накопителя составляет всего 7 мм. Жесткий диск подходит для подключения через SATA III, допускает использование адаптера для установки в отсек корпуса 3.5”.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 99A0D6) - стоимость товара 201120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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