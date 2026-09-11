Накопитель SSD WD 480Gb SATA III Green (WDS480G3G0A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD 480Gb SATA III Green (WDS480G3G0A)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 250 руб.1813 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS2280P4 512Gb (AP512GAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S)
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитНакопитель SSD CBR M.2 2280 480GB (SSD-480GB-M.2-LT22)
-
В наличииЦена 7 840 руб.1960 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L...
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 512Gb (SP512GBSS3A55S25)
-
В наличииЦена 8 220 руб.2055 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro Series 512Gb (NT01N930E-512G-E4X)
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 480Gb SATA III Green (WDS480G3G0A)