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SSD Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S)

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Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
380
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
  • Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219708
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
380
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S)

SSD M.2 накопитель Transcend MTS830S [TS128GMTS830S] обладает объемом 128 ГБ. Модель подходит для использования в качестве системного диска в большинстве настольных компьютеров. Устройство соответствует форм-фактору 2280. Обмен данными с накопителем осуществляется с помощью интерфейса SATA 3. Накопитель Transcend MTS830S [TS128GMTS830S] обладает производительностью, достаточной для эффективного решения любых стандартных задач. Модель способна гарантировать скорость чтения, достигающую 560 МБ/с. Пиковая скорость записи составляет 500 МБ/с. Ресурс накопителя – 140 TBW. Устройство рассчитано на интенсивный характер записи. Поддержка команды TRIM позволяет поддерживать уровень скорости работы с данными с течением времени. Упаковка накопителя – блистер.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend 128GB M.2 2280 (TS128GMTS830S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
380
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Transcend MTS830S [TS128GMTS830S] обладает объемом 128 ГБ. Модель подходит для использования в качестве системного диска в большинстве настольных компьютеров. Устройство соответствует форм-фактору 2280. Обмен данными с накопителем осуществляется с помощью интерфейса SATA 3. Накопитель Transcend MTS830S [TS128GMTS830S] обладает производительностью, достаточной для эффективного решения любых стандартных задач. Модель способна гарантировать скорость чтения, достигающую 560 МБ/с. Пиковая скорость записи составляет 500 МБ/с. Ресурс накопителя – 140 TBW. Устройство рассчитано на интенсивный характер записи. Поддержка команды TRIM позволяет поддерживать уровень скорости работы с данными с течением времени. Упаковка накопителя – блистер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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