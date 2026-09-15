Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб.
В наличии
Код товара: 625439
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS)
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP512 выполнен в компактном форм-факторе и предусматривает размещение в слот M.2 на материнской плате. Установка этого устройства объемом 512 ГБ поможет ускорить запуск ресурсоемких профессиональных программ, мультимедийного контента, игр. Благодаря применению интерфейса PCI-E 3.x x4 накопитель способен демонстрировать скорость в пределах 1600 Мбайт/сек. Протестированные компоненты, технологии оптимизации и длительное время наработки на отказ гарантируют надежность устройства хранения ExeGate NextPro+ KC2000TP512.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate NextPro+ KC2000TP512 выполнен в компактном форм-факторе и предусматривает размещение в слот M.2 на материнской плате. Установка этого устройства объемом 512 ГБ поможет ускорить запуск ресурсоемких профессиональных программ, мультимедийного контента, игр. Благодаря применению интерфейса PCI-E 3.x x4 накопитель способен демонстрировать скорость в пределах 1600 Мбайт/сек. Протестированные компоненты, технологии оптимизации и длительное время наработки на отказ гарантируют надежность устройства хранения ExeGate NextPro+ KC2000TP512.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Купить Накопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 512GB (EX282322RUS) - по цене 7250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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