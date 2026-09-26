Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)
480 ГБ SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-480GT-R] представляет собой производительное решение для установки в домашние и офисные компьютеры, а также в различные ноутбуки, оснащенные слотом 2.5”. Отличительной особенностью данного накопителя является контроллер, обеспечивающий высокое быстродействие системы и отдельных приложений — будь то офисных программ или профессиональных графических редакторов, а также игр. Запись файлов может производиться со скоростью до 450 Мбайт/с, чтение — до 520 Мбайт/с. SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-480GT-R] имеет объем 480 Гб и основан на чипах памяти NAND со структурой 3D NAND благодаря чему обеспечивается стабильность и высокая отказоустойчивость. Максимальный ресурс записи составляет 280 Тб. Подключение накопителя осуществляется посредством интерфейса SАTA III. Толщина корпуса составляет 7 мм.
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