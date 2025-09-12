Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб.
В наличии
Код товара: 498496
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х2
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Установил на ноут, сразу почувствовал разницу, скорость соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
нормальный бюджетный диск за такую цену ничего сверхъестественного нету. ну опять же это бренд, ADATA .не самый позорный бренд. за такую цену шикарно 512 гигов, ну конечно, доступно 480, что ли, я сейчас уже не помню, уже заполнил немножко. кстати, у адата есть своя. прога.
Достоинства:
Комментарий:
стандартный SSD, пришёл на следующий день, был в оригинальной упаковке, в программах проверял - всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
при апгрейде поставил вместо ННD , ну просто полетело все. Может не так быстро как при формате М2, но значительно лучше чем было....
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный не дорогой ссд, корпус пластик. На скорость тестами не проверял, но файлы по 13-20 гигов перенёс за секунды.
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю! Получили. На место еще не ставили.... товар, как на фото продавца
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя. Упаковка фирменная не нарушена. Диск работоспособен. Работать начал сразу с хорошей скоростью. Полностью оправдал ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Минус звезда за перенос сроков доставки. На старой asus p6t deluxe через переходник sata-sas определился корректно. По надежности - только время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ссд, скорости заявленные держит. В общем все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
492 Гб приемлемо и соответствует обзорам на разных ресурсах
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, адекватная работа, не греется, скорость передачи данных соответствует заявленной, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Получил, поставил, работает. На сколько хватит, посмотрим. С нуля, ни шумов, ничего. И это здорово!
Достоинства:
Комментарий:
хороший ssd. с hdd на ssd ~65000 файлов (~73 Gb) на скорости ~39 МБ/с за 1 час. с ssd на ssd ещё не проверял. позже проверю.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер беру уже не в первый раз, скорость загрузки поражает
Достоинства:
Комментарий:
Обновлял старинный комп 10 летней давности, всё прошло гладко.
Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)
Достоинства:
Комментарий:
Установил на ноут, сразу почувствовал разницу, скорость соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
нормальный бюджетный диск за такую цену ничего сверхъестественного нету. ну опять же это бренд, ADATA .не самый позорный бренд. за такую цену шикарно 512 гигов, ну конечно, доступно 480, что ли, я сейчас уже не помню, уже заполнил немножко. кстати, у адата есть своя. прога.
Достоинства:
Комментарий:
стандартный SSD, пришёл на следующий день, был в оригинальной упаковке, в программах проверял - всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
при апгрейде поставил вместо ННD , ну просто полетело все. Может не так быстро как при формате М2, но значительно лучше чем было....
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный не дорогой ссд, корпус пластик. На скорость тестами не проверял, но файлы по 13-20 гигов перенёс за секунды.
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю! Получили. На место еще не ставили.... товар, как на фото продавца
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя. Упаковка фирменная не нарушена. Диск работоспособен. Работать начал сразу с хорошей скоростью. Полностью оправдал ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Минус звезда за перенос сроков доставки. На старой asus p6t deluxe через переходник sata-sas определился корректно. По надежности - только время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ссд, скорости заявленные держит. В общем все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
492 Гб приемлемо и соответствует обзорам на разных ресурсах
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, адекватная работа, не греется, скорость передачи данных соответствует заявленной, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Получил, поставил, работает. На сколько хватит, посмотрим. С нуля, ни шумов, ничего. И это здорово!
Достоинства:
Комментарий:
хороший ssd. с hdd на ssd ~65000 файлов (~73 Gb) на скорости ~39 МБ/с за 1 час. с ssd на ssd ещё не проверял. позже проверю.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер беру уже не в первый раз, скорость загрузки поражает
Достоинства:
Комментарий:
Обновлял старинный комп 10 летней давности, всё прошло гладко.