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SSD Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)

15 Отзывы
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Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R) - фото 1
Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
  • Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 498496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)
7 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R)

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Ульянов Михаил Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Установил на ноут, сразу почувствовал разницу, скорость соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
антон в.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный бюджетный диск за такую цену ничего сверхъестественного нету. ну опять же это бренд, ADATA .не самый позорный бренд. за такую цену шикарно 512 гигов, ну конечно, доступно 480, что ли, я сейчас уже не помню, уже заполнил немножко. кстати, у адата есть своя. прога.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Айас Т.

Достоинства:


Комментарий:
стандартный SSD, пришёл на следующий день, был в оригинальной упаковке, в программах проверял - всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
при апгрейде поставил вместо ННD , ну просто полетело все. Может не так быстро как при формате М2, но значительно лучше чем было....
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный не дорогой ссд, корпус пластик. На скорость тестами не проверял, но файлы по 13-20 гигов перенёс за секунды.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю! Получили. На место еще не ставили.... товар, как на фото продавца
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя. Упаковка фирменная не нарушена. Диск работоспособен. Работать начал сразу с хорошей скоростью. Полностью оправдал ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Минус звезда за перенос сроков доставки. На старой asus p6t deluxe через переходник sata-sas определился корректно. По надежности - только время покажет
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ссд, скорости заявленные держит. В общем все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
492 Гб приемлемо и соответствует обзорам на разных ресурсах
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, адекватная работа, не греется, скорость передачи данных соответствует заявленной, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, поставил, работает. На сколько хватит, посмотрим. С нуля, ни шумов, ничего. И это здорово!
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший ssd. с hdd на ssd ~65000 файлов (~73 Gb) на скорости ~39 МБ/с за 1 час. с ssd на ssd ещё не проверял. позже проверю.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер беру уже не в первый раз, скорость загрузки поражает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Обновлял старинный комп 10 летней давности, всё прошло гладко.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Ульянов Михаил Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Установил на ноут, сразу почувствовал разницу, скорость соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
антон в.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный бюджетный диск за такую цену ничего сверхъестественного нету. ну опять же это бренд, ADATA .не самый позорный бренд. за такую цену шикарно 512 гигов, ну конечно, доступно 480, что ли, я сейчас уже не помню, уже заполнил немножко. кстати, у адата есть своя. прога.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Айас Т.

Достоинства:


Комментарий:
стандартный SSD, пришёл на следующий день, был в оригинальной упаковке, в программах проверял - всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
при апгрейде поставил вместо ННD , ну просто полетело все. Может не так быстро как при формате М2, но значительно лучше чем было....
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный не дорогой ссд, корпус пластик. На скорость тестами не проверял, но файлы по 13-20 гигов перенёс за секунды.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю! Получили. На место еще не ставили.... товар, как на фото продавца
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя. Упаковка фирменная не нарушена. Диск работоспособен. Работать начал сразу с хорошей скоростью. Полностью оправдал ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Минус звезда за перенос сроков доставки. На старой asus p6t deluxe через переходник sata-sas определился корректно. По надежности - только время покажет
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ссд, скорости заявленные держит. В общем все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
492 Гб приемлемо и соответствует обзорам на разных ресурсах
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, адекватная работа, не греется, скорость передачи данных соответствует заявленной, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, поставил, работает. На сколько хватит, посмотрим. С нуля, ни шумов, ничего. И это здорово!
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший ssd. с hdd на ssd ~65000 файлов (~73 Gb) на скорости ~39 МБ/с за 1 час. с ssd на ssd ещё не проверял. позже проверю.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер беру уже не в первый раз, скорость загрузки поражает
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Обновлял старинный комп 10 летней давности, всё прошло гладко.


Накопитель SSD A-Data SU650 512GB (ASU650SS-512GT-R) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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