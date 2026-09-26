Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] с объемом 256 ГБ ориентирован на использование в качестве системного диска производительных универсальных компьютеров. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Модель использует для обмена информацией высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.x x4. Накопитель поддерживает алгоритм коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и улучшает быстродействие. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] обеспечивает скорость последовательного чтения до 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1000 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую производительность файловых операций в офисных пакетах, архиваторах, файловых менеджерах и другом типовом программном обеспечении. В комплектацию накопителя входит радиатор из алюминия, который исключает перегрев устройства при любых нагрузках. Это необходимо для стабильности скоростных характеристик. Максимальный ресурс записи модели – 65 ТБ.
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