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SSD Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)

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Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
499
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498490
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
499
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)

M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 предназначен для использования в системах с повышенными требованиями к скорости обработки ресурсов и стабильности работы. С емкостью 480 ГБ он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III. В режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает скорость в пределах 568 Мбайт/сек. Поддержка технологий S.M.A.R.T и TRIM способствует повышению стабильности в эксплуатации ExeGate NextPro UV500TS480.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
499
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 предназначен для использования в системах с повышенными требованиями к скорости обработки ресурсов и стабильности работы. С емкостью 480 ГБ он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III. В режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает скорость в пределах 568 Мбайт/сек. Поддержка технологий S.M.A.R.T и TRIM способствует повышению стабильности в эксплуатации ExeGate NextPro UV500TS480.
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Отзывы


Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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