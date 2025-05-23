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SSD Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)

4 Отзывы
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Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление
1.36
  • Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 490624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
6 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)

SATA накопитель Apacer AS350X обладает свойствами высокоскоростного и надежного устройства SSD, установка которого поможет существенно ускорить запуск различных программ и файлов. Благодаря использованию интерфейса SATA данный накопитель подходит для совместного функционирования с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель Apacer AS350X предлагает для размещения довольно большого количества программ и пользовательского контента 512 ГБ памяти. Фирменная утилита помогает контролировать и отслеживать состояние работы накопителя.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Диск доставили, вставил в ноутбук, 15-летней давности, теперь ноутбук летает.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант за небольшие деньги. Заказываю второй . Первый пашет без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, хорошо упакован ,диск рабочий, подключил без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Прислали в плотной картонной коробке и с гарантийным талоном с печатью.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.36
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Apacer AS350X обладает свойствами высокоскоростного и надежного устройства SSD, установка которого поможет существенно ускорить запуск различных программ и файлов. Благодаря использованию интерфейса SATA данный накопитель подходит для совместного функционирования с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель Apacer AS350X предлагает для размещения довольно большого количества программ и пользовательского контента 512 ГБ памяти. Фирменная утилита помогает контролировать и отслеживать состояние работы накопителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Диск доставили, вставил в ноутбук, 15-летней давности, теперь ноутбук летает.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант за небольшие деньги. Заказываю второй . Первый пашет без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, хорошо упакован ,диск рабочий, подключил без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Прислали в плотной картонной коробке и с гарантийным талоном с печатью.


Купить Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - по цене 6370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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