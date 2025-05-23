Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление
1.36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб.
В наличии
Код товара: 490624
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
SATA накопитель Apacer AS350X обладает свойствами высокоскоростного и надежного устройства SSD, установка которого поможет существенно ускорить запуск различных программ и файлов. Благодаря использованию интерфейса SATA данный накопитель подходит для совместного функционирования с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель Apacer AS350X предлагает для размещения довольно большого количества программ и пользовательского контента 512 ГБ памяти. Фирменная утилита помогает контролировать и отслеживать состояние работы накопителя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.36
Страна производитель
Китай
SATA накопитель Apacer AS350X обладает свойствами высокоскоростного и надежного устройства SSD, установка которого поможет существенно ускорить запуск различных программ и файлов. Благодаря использованию интерфейса SATA данный накопитель подходит для совместного функционирования с настольными компьютерами и ноутбуками. Данная модель Apacer AS350X предлагает для размещения довольно большого количества программ и пользовательского контента 512 ГБ памяти. Фирменная утилита помогает контролировать и отслеживать состояние работы накопителя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
Диск доставили, вставил в ноутбук, 15-летней давности, теперь ноутбук летает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант за небольшие деньги. Заказываю второй . Первый пашет без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, хорошо упакован ,диск рабочий, подключил без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Прислали в плотной картонной коробке и с гарантийным талоном с печатью.
Купить Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1) - по цене 6370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
Достоинства:
Комментарий:
Диск доставили, вставил в ноутбук, 15-летней давности, теперь ноутбук летает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант за небольшие деньги. Заказываю второй . Первый пашет без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, хорошо упакован ,диск рабочий, подключил без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Прислали в плотной картонной коробке и с гарантийным талоном с печатью.