Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 4
Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 180 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 366854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X)
7 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 490, 280 ТБ, 2.5", 280 ТБ, SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 490, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 490, 280 ТБ, 2.5", 280 ТБ, SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 490, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X) - купить по цене 7180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...