Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512)

9 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 1
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 2
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 3
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 4
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 5
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 6
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 7
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 8
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление
1.8
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 7
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 8
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540325
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
38

Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512)

Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 540, 2.5", SATA, SATA, TLC, 240 ТБ, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 240 ТБ, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 540, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Давид А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставил ! Позже дополню !
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, спасибо. подключил согласно инструкции сначала, когда поставил компьютер, не видел диск, потом разобрался.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. нужно только установить Винду
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в заводской упаковке. Завелся без проблем. Работает как ожидалось. Так что пока что все супер.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
512 Гб нет. Я понимаю что на создание тома уходит определенное количество памяти, но не столько. Свободной памяти на диске 488Гб. Это конечно не к продавцу, а к производителю. А так все норм
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка оригинальная , комплект минимальный ( даже болтиков не было ). Диск шустрый, уже трудится очень даже бодро! К покупке рекомендуется однозначно! Благодарю продавца за отличную цену и качество!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый, запечатанный ссд накопитель, заявленную скорость выдает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный. Подключил, загрузил операционную систему виндовс 11 и компьютер заработал гораздо быстрее. Я очень доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
память 512 по факту 476 это у всех дисков такая штука . Работает исправно ,ноут как новый стал. на скорость не проверял ...



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 540, 2.5", SATA, SATA, TLC, 240 ТБ, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 240 ТБ, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 540, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Давид А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставил ! Позже дополню !
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, спасибо. подключил согласно инструкции сначала, когда поставил компьютер, не видел диск, потом разобрался.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. нужно только установить Винду
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в заводской упаковке. Завелся без проблем. Работает как ожидалось. Так что пока что все супер.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
512 Гб нет. Я понимаю что на создание тома уходит определенное количество памяти, но не столько. Свободной памяти на диске 488Гб. Это конечно не к продавцу, а к производителю. А так все норм
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка оригинальная , комплект минимальный ( даже болтиков не было ). Диск шустрый, уже трудится очень даже бодро! К покупке рекомендуется однозначно! Благодарю продавца за отличную цену и качество!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый, запечатанный ссд накопитель, заявленную скорость выдает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный. Подключил, загрузил операционную систему виндовс 11 и компьютер заработал гораздо быстрее. Я очень доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
память 512 по факту 476 это у всех дисков такая штука . Работает исправно ,ноут как новый стал. на скорость не проверял ...


Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...