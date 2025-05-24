Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540325
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
38
Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512)
Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Пока не поставил ! Позже дополню !
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, спасибо. подключил согласно инструкции сначала, когда поставил компьютер, не видел диск, потом разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. нужно только установить Винду
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в заводской упаковке. Завелся без проблем. Работает как ожидалось. Так что пока что все супер.
Достоинства:
Комментарий:
512 Гб нет. Я понимаю что на создание тома уходит определенное количество памяти, но не столько. Свободной памяти на диске 488Гб. Это конечно не к продавцу, а к производителю. А так все норм
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка оригинальная , комплект минимальный ( даже болтиков не было ). Диск шустрый, уже трудится очень даже бодро! К покупке рекомендуется однозначно! Благодарю продавца за отличную цену и качество!
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый, запечатанный ссд накопитель, заявленную скорость выдает
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный. Подключил, загрузил операционную систему виндовс 11 и компьютер заработал гораздо быстрее. Я очень доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
память 512 по факту 476 это у всех дисков такая штука . Работает исправно ,ноут как новый стал. на скорость не проверял ...
Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512)
Достоинства:
Комментарий:
Пока не поставил ! Позже дополню !
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, спасибо. подключил согласно инструкции сначала, когда поставил компьютер, не видел диск, потом разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. нужно только установить Винду
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в заводской упаковке. Завелся без проблем. Работает как ожидалось. Так что пока что все супер.
Достоинства:
Комментарий:
512 Гб нет. Я понимаю что на создание тома уходит определенное количество памяти, но не столько. Свободной памяти на диске 488Гб. Это конечно не к продавцу, а к производителю. А так все норм
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка оригинальная , комплект минимальный ( даже болтиков не было ). Диск шустрый, уже трудится очень даже бодро! К покупке рекомендуется однозначно! Благодарю продавца за отличную цену и качество!
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый, запечатанный ссд накопитель, заявленную скорость выдает
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный. Подключил, загрузил операционную систему виндовс 11 и компьютер заработал гораздо быстрее. Я очень доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
память 512 по факту 476 это у всех дисков такая штука . Работает исправно ,ноут как новый стал. на скорость не проверял ...