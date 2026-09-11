Накопитель SSD Digma SATA III 512Gb (DGSR2512GS93T)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma SATA III 512Gb (DGSR2512GS93T)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5"
-
В наличииЦена 6 130 руб.1533 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 480GB SATA III (SSD-480GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 512Gb (IND-S325S512GX)
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 6 560 руб.1640 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D...
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S2...
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 480Гб (NT01SA500-480-S3X)
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma SATA III 512Gb (DGSR2512GS93T)