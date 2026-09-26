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SSD SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty купить в Санкт-Петербурге
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SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty

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SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 1
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 2
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 3
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 4
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 5
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 6
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 7
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 8
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 9
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 10
SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 2
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 3
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 4
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 5
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 6
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 7
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 8
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 9
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 10
  • SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741444
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
60

Описание товара SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty

SSD-накопитель Netac объёмом 480 ГБ — практичное решение для хранения данных и ускорения повседневной работы компьютера. Форм-фактор 2,5? обеспечивает удобное размещение в совместимой системе, а флэш-память TLC сочетает достойную производительность и ресурс. Скорость чтения достигает 520 МБ/с, записи — 450 МБ/с, поэтому запуск программ, обработка файлов и доступ к данным проходят быстро и плавно. Максимальный ресурс записи составляет 240 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов. Хороший баланс объёма, скорости и выносливости для рабочих и домашних задач.

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Netac объёмом 480 ГБ — практичное решение для хранения данных и ускорения повседневной работы компьютера. Форм-фактор 2,5? обеспечивает удобное размещение в совместимой системе, а флэш-память TLC сочетает достойную производительность и ресурс. Скорость чтения достигает 520 МБ/с, записи — 450 МБ/с, поэтому запуск программ, обработка файлов и доступ к данным проходят быстро и плавно. Максимальный ресурс записи составляет 240 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 1 500 000 часов. Хороший баланс объёма, скорости и выносливости для рабочих и домашних задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac SSD SA500 480GB 2.5 SATAIII 3D NAND, R/W up to 520/450MB/s, TBW 240TB, 3y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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