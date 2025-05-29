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SSD Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)

30 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
350
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Энергопотребление
1.53
  • Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152122
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
350
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)

SSD-накопитель Kingston A400 имеет достаточно большую емкость (240 ГБ). Такого объема достаточно не только для установки операционной системы, но и для множества программ, а, возможно, и нескольких игр. Использование SSD сделает производительность системы в 10 раз выше, чем она была бы с HDD. Запуск компьютера будет занимать считанные секунды, файлы будут открываться и сохраняться быстрее. Ускорится даже загрузка файлов из Интернет, так как они будут записываться на накопитель практически мгновенно. Kingston A400 работает на базе контроллера Phison PS3111-S11 и использует чипы памяти TLC. Для подключения к материнской плате используется SATA III, питание подается через разъем 15 pin.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)

Видеообзор Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск. Сын доволен. Поставил 10ку все летает. Рекомендую. Работает уже больше года.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
хороший ssd, скорости адекватные, объём не выдуманный. Для сборок самое то
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, винда встала без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Худушин Максим

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился, работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю уже не первый раз, пока ходят нормально. посмотрим на сколько хватит их.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юрий с.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил раньше заказчики довольны.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ССД Диск! Быстро работает! Установил его как "системный" на системник !!! )))
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Система загружается за долю секунды
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
все работает все отлично. комп ожил.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для старого ноута- ожил, быстрая загрузка и скорость - на 5. Надеюсь теперь на долговечность)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Срок работы 2 месяца, винда стала сразу. Вроде бы работает шустро, посмотрим что будет дальше. Брал кингстон, так тот сдох через месяц
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
работает быстрее чем заявлено
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Переустановил на него систему Виндовс 7, полет нормальный. Работает уже 4 месяц, проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Валерий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю второй раз. Все отлично. Доставка 1ден. Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Раиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Установлен на системный блок, все нормально работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ssd.Скорость соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный! Ничего плохого о нём сказать не могу. Работает по 10 часов в день.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро .установил работает. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Лилия А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро,упаковка нормальная
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск, поставлю в ноутбук. Был раньше обычный HDD, в четыре-пять раз более медленный.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
С виду не чего, устанавлю видно будет
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Работает. Продавцу большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает два месяца, проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
установил на ноутбук другу работает шустро
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, правда сперва надо через биос его разметить, по другому система не видит
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Максим Ю.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, дал вторую жизнь старому ноутбуку я доволен и ноут тоже
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Алексей

Достоинства:
Все работает

Недостатки:
Не заметил

Комментарий:
Всё супер
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
salamon p.

Достоинства:
цена, бренд, главным критерием стал негативный гарантийный опыт с другими брендами, еще в работе, износне значительный фирменная софтина ошибок на нашла

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Стоит себе работает, ошибок нет, по сравнению с обычными хдд супер, по сравнению с другими ссд, обычный, у конкретного экземляра все прекрасно в плане надёжности



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
350
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.53
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Kingston A400 имеет достаточно большую емкость (240 ГБ). Такого объема достаточно не только для установки операционной системы, но и для множества программ, а, возможно, и нескольких игр. Использование SSD сделает производительность системы в 10 раз выше, чем она была бы с HDD. Запуск компьютера будет занимать считанные секунды, файлы будут открываться и сохраняться быстрее. Ускорится даже загрузка файлов из Интернет, так как они будут записываться на накопитель практически мгновенно. Kingston A400 работает на базе контроллера Phison PS3111-S11 и использует чипы памяти TLC. Для подключения к материнской плате используется SATA III, питание подается через разъем 15 pin.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)

Видеообзор Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск. Сын доволен. Поставил 10ку все летает. Рекомендую. Работает уже больше года.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
хороший ssd, скорости адекватные, объём не выдуманный. Для сборок самое то
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, винда встала без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Худушин Максим

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился, работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю уже не первый раз, пока ходят нормально. посмотрим на сколько хватит их.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юрий с.

Достоинства:


Комментарий:
Ставил раньше заказчики довольны.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ССД Диск! Быстро работает! Установил его как "системный" на системник !!! )))
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Система загружается за долю секунды
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
все работает все отлично. комп ожил.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для старого ноута- ожил, быстрая загрузка и скорость - на 5. Надеюсь теперь на долговечность)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Срок работы 2 месяца, винда стала сразу. Вроде бы работает шустро, посмотрим что будет дальше. Брал кингстон, так тот сдох через месяц
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
работает быстрее чем заявлено
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Переустановил на него систему Виндовс 7, полет нормальный. Работает уже 4 месяц, проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Валерий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю второй раз. Все отлично. Доставка 1ден. Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Раиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Установлен на системный блок, все нормально работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ssd.Скорость соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск отличный! Ничего плохого о нём сказать не могу. Работает по 10 часов в день.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро .установил работает. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Лилия А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро,упаковка нормальная
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск, поставлю в ноутбук. Был раньше обычный HDD, в четыре-пять раз более медленный.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
С виду не чего, устанавлю видно будет
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Работает. Продавцу большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает два месяца, проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
установил на ноутбук другу работает шустро
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, правда сперва надо через биос его разметить, по другому система не видит
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Максим Ю.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, дал вторую жизнь старому ноутбуку я доволен и ноут тоже
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Алексей

Достоинства:
Все работает

Недостатки:
Не заметил

Комментарий:
Всё супер
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
salamon p.

Достоинства:
цена, бренд, главным критерием стал негативный гарантийный опыт с другими брендами, еще в работе, износне значительный фирменная софтина ошибок на нашла

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Стоит себе работает, ошибок нет, по сравнению с обычными хдд супер, по сравнению с другими ссд, обычный, у конкретного экземляра все прекрасно в плане надёжности


Накопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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