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SSD Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25)

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Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
  • Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 164849
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25)
6 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25)

Оптимизировать работу персонального компьютера позволяет SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25. Благодаря интерфейсу SATA III, данная модель обеспечивает быстрый запуск любых приложений и программ. Качественные комплектующие способствуют длительному и качественному использованию устройства. Кроме того, мониторить состояние и обеспечивать сохранность системы позволяет технология Bad Block Management. SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25 отличается легким и тонким корпусом. При этом, он защищен от ударов и вибраций благодаря тому, что в нем отсутствуют движущиеся компоненты.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимизировать работу персонального компьютера позволяет SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25. Благодаря интерфейсу SATA III, данная модель обеспечивает быстрый запуск любых приложений и программ. Качественные комплектующие способствуют длительному и качественному использованию устройства. Кроме того, мониторить состояние и обеспечивать сохранность системы позволяет технология Bad Block Management. SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25 отличается легким и тонким корпусом. При этом, он защищен от ударов и вибраций благодаря тому, что в нем отсутствуют движущиеся компоненты.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 250 ТБ, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 530, TLC, 530, 2.5", SATA, SATA, 480 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - купить по цене 6640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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