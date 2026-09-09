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SSD Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB (ASX6000PNP-512GT-C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB (ASX6000PNP-512GT-C)

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Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB (ASX6000PNP-512GT-C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204578
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
15х3х2
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB (ASX6000PNP-512GT-C)

Твердотельный накопитель XPG SX6000 Pro обеспечивает запуск, загрузку и передачу данных с более высокой скоростью. Благодаря тому,то устройство поддерживает NVMe 1.3 и оснащено 3D NAND флэш-памятью, скорость его работы до 4 раз превышает скорость твердотельных накопителей SATA. Более того, SX6000 Pro тоньше обычных твердотельных накопителей M.2 и отличается большей совместимостью с устройствами, благодаря односторонней конструкции.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB (ASX6000PNP-512GT-C)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель XPG SX6000 Pro обеспечивает запуск, загрузку и передачу данных с более высокой скоростью. Благодаря тому,то устройство поддерживает NVMe 1.3 и оснащено 3D NAND флэш-памятью, скорость его работы до 4 раз превышает скорость твердотельных накопителей SATA. Более того, SX6000 Pro тоньше обычных твердотельных накопителей M.2 и отличается большей совместимостью с устройствами, благодаря односторонней конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB (ASX6000PNP-512GT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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