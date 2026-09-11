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SSD Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G)

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Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 1
Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 2
Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 3
Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3230
Скорость записи, Мб/с
1240
Максимальный ресурс записи (TBW)
112
Энергопотребление
1.6
  • Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 1
  • Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 2
  • Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 3
  • Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539417
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3230
Скорость записи, Мб/с
1240
Максимальный ресурс записи (TBW)
112
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
84

Описание товара Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G)

SSD M.2 накопитель Hikvision E3000 [HS-SSD-E3000/256G] имеет объем 256 ГБ. Устройство ориентировано на роль системного диска стационарного компьютера. Накопитель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми настольными ПК и многими ноутбуками. Для обмена данными используется интерфейс PCI-E 3.x x4. SSD M.2 накопитель Hikvision E3000 [HS-SSD-E3000/256G] отличается высоким уровнем производительности. Быстродействие устройства позволяет результативно работать с любым программным обеспечением. Скорость последовательного чтения ограничена 3230 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1240 МБ/с. Одно из преимуществ накопителя – низкое энергопотребление. Устройство поставляется без радиатора, но не подвержено перегреву при любой интенсивности записи и чтения. Размеры накопителя – 80.15x22.15x2.38 мм. Максимальный ресурс записи модели – 112 ТБ. Это хороший показатель для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на повышенную интенсивность перезаписи файлов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3230
Скорость записи, Мб/с
1240
Максимальный ресурс записи (TBW)
112
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.6
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Hikvision E3000 [HS-SSD-E3000/256G] имеет объем 256 ГБ. Устройство ориентировано на роль системного диска стационарного компьютера. Накопитель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми настольными ПК и многими ноутбуками. Для обмена данными используется интерфейс PCI-E 3.x x4. SSD M.2 накопитель Hikvision E3000 [HS-SSD-E3000/256G] отличается высоким уровнем производительности. Быстродействие устройства позволяет результативно работать с любым программным обеспечением. Скорость последовательного чтения ограничена 3230 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1240 МБ/с. Одно из преимуществ накопителя – низкое энергопотребление. Устройство поставляется без радиатора, но не подвержено перегреву при любой интенсивности записи и чтения. Размеры накопителя – 80.15x22.15x2.38 мм. Максимальный ресурс записи модели – 112 ТБ. Это хороший показатель для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на повышенную интенсивность перезаписи файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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