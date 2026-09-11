Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD HIKVision 256GB E3000 Series (HS-SSD-E3000/256G)
SSD M.2 накопитель Hikvision E3000 [HS-SSD-E3000/256G] имеет объем 256 ГБ. Устройство ориентировано на роль системного диска стационарного компьютера. Накопитель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми настольными ПК и многими ноутбуками. Для обмена данными используется интерфейс PCI-E 3.x x4. SSD M.2 накопитель Hikvision E3000 [HS-SSD-E3000/256G] отличается высоким уровнем производительности. Быстродействие устройства позволяет результативно работать с любым программным обеспечением. Скорость последовательного чтения ограничена 3230 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1240 МБ/с. Одно из преимуществ накопителя – низкое энергопотребление. Устройство поставляется без радиатора, но не подвержено перегреву при любой интенсивности записи и чтения. Размеры накопителя – 80.15x22.15x2.38 мм. Максимальный ресурс записи модели – 112 ТБ. Это хороший показатель для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на повышенную интенсивность перезаписи файлов.
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