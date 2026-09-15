Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 830 руб.
В наличии
Код товара: 504975
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 830 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS)
Накопитель A-Data XPG BLADE S70 [AGAMMIXS70B-1T-CS] с увеличенным объемом 1000 ГБ и скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Технология аппаратного шифрования способствует повышению безопасности в использовании накопителя A-Data XPG BLADE S70. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых вычислительных нагрузках и повышает прочность конструкции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 830 руб.4708 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND...
-
В наличииЦена 19 110 руб.4778 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 1TB (VP4000M1TBM23)
-
В наличииЦена 19 240 руб.4810 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
-
В наличииЦена 19 280 руб.4820 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 19 320 руб.4830 руб. в СплитНакопитель SSD AGi 2Tb (AGI2T0GIMAI298)
-
В наличииЦена 20 010 руб.5003 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P...
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB PM9B1 (MZVL41T0HBLB-00B07) OEM
-
В наличииЦена 21 220 руб.5305 руб. в СплитНакопитель SSD Huawei 240Gb (02312EKX)
-
В наличииЦена 21 310 руб.5328 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM9A1 512GB (MZVL2512HCJQ-00B07)
-
В наличииЦена 21 420 руб.5355 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Накопитель A-Data XPG BLADE S70 [AGAMMIXS70B-1T-CS] с увеличенным объемом 1000 ГБ и скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Технология аппаратного шифрования способствует повышению безопасности в использовании накопителя A-Data XPG BLADE S70. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых вычислительных нагрузках и повышает прочность конструкции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ
Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS) – стоимость товара 18830 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS)