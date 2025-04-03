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SSD Накопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25)

2 Отзывы
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Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 1
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 2
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 3
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 4
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 5
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 1
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 2
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 3
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 4
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 5
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 600504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25)
3 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25)

Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25)

Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,купил уже штук 10 все работают 5 из них больше 3х лет
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, заказала мужу надеюсь подойдёт, рекомендую продавца



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 60 ТБ, 2.5", SATA, TLC, 480, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично,купил уже штук 10 все работают 5 из них больше 3х лет
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, заказала мужу надеюсь подойдёт, рекомендую продавца


Накопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25) - по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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