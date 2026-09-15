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SSD Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX)

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Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) - фото 1
Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) - фото 2
Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
  • Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) - фото 1
  • Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) - фото 2
  • Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX)
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX) - стоимость товара 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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