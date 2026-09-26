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SSD SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty купить в Санкт-Петербурге
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SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty

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SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 1
SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 2
SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 3
SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 4
SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Энергопотребление, Вт
28
  • SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 2
  • SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 3
  • SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 4
  • SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741441
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
60

Описание товара SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty

SSD-накопитель Netac объёмом 240 ГБ — практичное решение для ускорения работы компьютера или ноутбука. Форм-фактор 2,5" и интерфейс подключения SATA обеспечивают удобную совместимость с системами, рассчитанными на этот стандарт. Скорость чтения достигает 540 МБ/с, а записи — 490 МБ/с: запуск программ, загрузка системы и работа с файлами становятся заметно динамичнее. В основе накопителя — флэш-память 3D NAND, сочетающая производительность и ресурс. Максимальный ресурс записи составляет 140 ТБ, время наработки на отказ — до 1 500 000 часов.

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
28
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Netac объёмом 240 ГБ — практичное решение для ускорения работы компьютера или ноутбука. Форм-фактор 2,5" и интерфейс подключения SATA обеспечивают удобную совместимость с системами, рассчитанными на этот стандарт. Скорость чтения достигает 540 МБ/с, а записи — 490 МБ/с: запуск программ, загрузка системы и работа с файлами становятся заметно динамичнее. В основе накопителя — флэш-память 3D NAND, сочетающая производительность и ресурс. Максимальный ресурс записи составляет 140 ТБ, время наработки на отказ — до 1 500 000 часов.
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Отзывы


SSD накопитель Netac SSD N535S 240GB 2.5 SATAIII 3D NAND, 7mm, R/W up to 540/490MB/s, TBW 140TB, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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