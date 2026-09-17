SSD накопитель Netac SSD NV30ES 128GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 1600/1300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-128G-E2X)
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб.
В наличии
Код товара: 741413
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3 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
25
Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV30ES 128GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 1600/1300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-128G-E2X)
SSD накопитель NETAC NV30ES 128ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD накопитель NETAC NV30ES 128ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, PCIe 3.0 x4
SSD накопитель Netac SSD NV30ES 128GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 1600/1300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-128G-E2X) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3710 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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