Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
В наличии
Код товара: 404071
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, заказ был готов очень быстро, забрал без проблем, еще не проверял. Цена выгодная
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, новый, для SATA3 шустрый. 60 месяцев гарантии, начало хорошее, дальше посмотрим)
Достоинства:
Комментарий:
Качественный и недорогой SSD от теперь уже известного китайского производителя. Корпус пластик, интерфейс SATA, заявленные параметры выдает. Приобретен на замену HDD в стареньком ноутбуке.
Достоинства:
Комментарий:
диск как диск, скорости заявленные есть. посмотрим на сколько хватит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! Ноут был с Виндоус 10, которая после постоянных обновлений просто загрузила и процессор, и HDD, и ОЗУ (4 Гб) до 100%. Сперва добавил ОЗУ, но не помогло, но HDD был все равно был загружен. И вот установка данного SSD (по объему памяти самое то) и установка Виндоус 7 решили все проблемы - ноут загружается за считанные секунды. Причем ещё быстрее чем видео Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя и хорошего качества. Операционная система установилась и работает. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
весит 32г корпус пластик, модель ещё 20года, обзор от prossd, Скорее всего контроллер Silicon Motion SM2258XT 2. Модули памяти SanDisk 3. Есть датчик температуры 4. брал за 1950, забирать в партнёрском пункте, например сдэк
Достоинства:
Комментарий:
супер. покупал в Ситилинк. Обслуживание понравилось, быстро удобно и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Оживил старый ноутбук.
Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535S 240Gb (NT01N535S-240G-S3X)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, заказ был готов очень быстро, забрал без проблем, еще не проверял. Цена выгодная
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, новый, для SATA3 шустрый. 60 месяцев гарантии, начало хорошее, дальше посмотрим)
Достоинства:
Комментарий:
Качественный и недорогой SSD от теперь уже известного китайского производителя. Корпус пластик, интерфейс SATA, заявленные параметры выдает. Приобретен на замену HDD в стареньком ноутбуке.
Достоинства:
Комментарий:
диск как диск, скорости заявленные есть. посмотрим на сколько хватит
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! Ноут был с Виндоус 10, которая после постоянных обновлений просто загрузила и процессор, и HDD, и ОЗУ (4 Гб) до 100%. Сперва добавил ОЗУ, но не помогло, но HDD был все равно был загружен. И вот установка данного SSD (по объему памяти самое то) и установка Виндоус 7 решили все проблемы - ноут загружается за считанные секунды. Причем ещё быстрее чем видео Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя и хорошего качества. Операционная система установилась и работает. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
весит 32г корпус пластик, модель ещё 20года, обзор от prossd, Скорее всего контроллер Silicon Motion SM2258XT 2. Модули памяти SanDisk 3. Есть датчик температуры 4. брал за 1950, забирать в партнёрском пункте, например сдэк
Достоинства:
Комментарий:
супер. покупал в Ситилинк. Обслуживание понравилось, быстро удобно и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Оживил старый ноутбук.