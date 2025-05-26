Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
В наличии
Код товара: 546345
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Установил в старенький ноутбук. Заработал старичок. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка нормальная ,не нарушена ,как будет работать ссд посмотрим .
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. мне подходит. уже 5й заказываю
Достоинства:
Комментарий:
неплохой диск,но я думаю это можно было и я думаю за воду на глубину не я а на глубину я не я решил телевизору показывают по на свалке не щас не щас на столбы я не я решил не отвечает за ответ на глубину не отвечает ни разу и на свалке я не знаю почему не отвечаешь
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, не первый раз уже беру у этого продавца! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
4 месяца назад поставил диск сыну на ноут. он сразу забил его играми и фильмами. полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
работает. винда установилась. брал не для себя так что замеры скорости всякие делать лень )
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает Если что, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл, брал под систему на ноут
Достоинства:
Комментарий:
Всё соответствует описанию,рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
ещё не ставил,забыл провод заказать к нему,потом отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ПК, не сказать, что прям вау, но за эти деньги сойдет. На сегменты не разбивается.
Достоинства:
Комментарий:
Качество цена равно. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар доехал в целости. Установил и сразу заработал. Никаких проблем не возникло. Все круто
Достоинства:
Комментарий:
Компьютер стал намного шустрее
Достоинства:
Комментарий:
Винда влетела очень быстро,пока доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает. Покупался для старого ноутбука вместо HDD, скорость работы выросла. Не первый раз беру диски и карты памяти этой фирмы, пока не подводили.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
в роде всё работает хорошо, палет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
всë ок. Легко установился , сразу загрузился винд.хр., пока работает отлично. И я думаю , комп. стал шустрее , и тише. пока всë отлично. хороший диск.
Достоинства:
Комментарий:
Оличный накопитель, установил такие же во все свои компьютеры и ноутбуки, самый первый работает уже 3 года, проблем не обнаружил. Разве что цена постоянно растет
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск. поставил и забыл. грузится быстро
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий, время доставки меньше суток. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, работает отлично. Ни каких проблем с установкой не возникло. В дальнейшем время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, быстро доставили, приемлемая цена. Теперь у меня флешка на 240 Гб)
Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X) - стоимость товара 3920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Установил в старенький ноутбук. Заработал старичок. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка нормальная ,не нарушена ,как будет работать ссд посмотрим .
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. мне подходит. уже 5й заказываю
Достоинства:
Комментарий:
неплохой диск,но я думаю это можно было и я думаю за воду на глубину не я а на глубину я не я решил телевизору показывают по на свалке не щас не щас на столбы я не я решил не отвечает за ответ на глубину не отвечает ни разу и на свалке я не знаю почему не отвечаешь
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, не первый раз уже беру у этого продавца! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
4 месяца назад поставил диск сыну на ноут. он сразу забил его играми и фильмами. полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
работает. винда установилась. брал не для себя так что замеры скорости всякие делать лень )
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает Если что, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл, брал под систему на ноут
Достоинства:
Комментарий:
Всё соответствует описанию,рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
ещё не ставил,забыл провод заказать к нему,потом отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ПК, не сказать, что прям вау, но за эти деньги сойдет. На сегменты не разбивается.
Достоинства:
Комментарий:
Качество цена равно. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар доехал в целости. Установил и сразу заработал. Никаких проблем не возникло. Все круто
Достоинства:
Комментарий:
Компьютер стал намного шустрее
Достоинства:
Комментарий:
Винда влетела очень быстро,пока доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает. Покупался для старого ноутбука вместо HDD, скорость работы выросла. Не первый раз беру диски и карты памяти этой фирмы, пока не подводили.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
в роде всё работает хорошо, палет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
всë ок. Легко установился , сразу загрузился винд.хр., пока работает отлично. И я думаю , комп. стал шустрее , и тише. пока всë отлично. хороший диск.
Достоинства:
Комментарий:
Оличный накопитель, установил такие же во все свои компьютеры и ноутбуки, самый первый работает уже 3 года, проблем не обнаружил. Разве что цена постоянно растет
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск. поставил и забыл. грузится быстро
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий, время доставки меньше суток. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, работает отлично. Ни каких проблем с установкой не возникло. В дальнейшем время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, быстро доставили, приемлемая цена. Теперь у меня флешка на 240 Гб)