Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
В наличии
Код товара: 204583
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
3 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
240-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-240GT-R] станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать компьютер. Модель, для подключения которой используется интерфейс SATA, отличается значительным ресурсом: величина этого показателя оценивается разработчиком в 140 TBW. Уровень производительности накопителя типичен для твердотельных устройств SATA. Обеспечивается скорость чтения сжатых данных, которая может достигать 520 МБ/с. Предельная скорость записи немногим ниже – 450 МБ/с. Корпус модели украшен узнаваемой наклейкой: перед вами проверенная временем продукция ADATA. Габариты накопителя – 69.85x100.45x7 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
240-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-240GT-R] станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать компьютер. Модель, для подключения которой используется интерфейс SATA, отличается значительным ресурсом: величина этого показателя оценивается разработчиком в 140 TBW. Уровень производительности накопителя типичен для твердотельных устройств SATA. Обеспечивается скорость чтения сжатых данных, которая может достигать 520 МБ/с. Предельная скорость записи немногим ниже – 450 МБ/с. Корпус модели украшен узнаваемой наклейкой: перед вами проверенная временем продукция ADATA. Габариты накопителя – 69.85x100.45x7 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
суперский ссд за такие деньги почти подарок
Достоинства:
Комментарий:
не могу полноценно проверить скорость, так как диск куплен для внешнего плеера. но надо сказать, что всё исправно работает уже в течении недели.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в отличном состоянии. Работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
подключил к ноутбуку asus x75vc, этому старичку уже 12 лет старый hdd стал сыпаться, загружался по 10 минут и жестко тупил , сейчас все работает отлично. ноутбук как будто бы вчера купил, просто летает. надеюсь на долго хватит
Достоинства:
Комментарий:
подходит без проблем на штатные крепления. фирма известна, поэтому должно работать долго.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в старенький MacBook. ОС установилась, всё работает довольно быстро.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, работают без каких либо проблем
Достоинства:
Комментарий:
Asus X751L - замена HDD 500GB. Ноутбук ожил! Загрузка WIN10 за 12 сек. вместо 2-3 мин. Добавил ещё памяти 8 GB. Можно жить!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и скорость советую
Достоинства:
Комментарий:
скорость около 550 по тесту CrystalDiskMark8
Достоинства:
Комментарий:
работает шустро, стоит в компе, система стоит, 2 тома, устанавливаться игры быстро, не лагает пока что
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный, пока работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Программой AData SSD ToolBox определяется.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар. нечего добавить!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск. Посмотрим, сколько проживет.
Достоинства:
Комментарий:
все работает .посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. 3 штуки пошли в работу после создания тома и форматирования.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, скорость чтения/записи на достойном уровне, ноутбук с вин10 летает
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, ноутбук не тормозит, теперь работать одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
в полное не плохой вариант чтобы оживить старенький ноут
Достоинства:
Комментарий:
Хороше ссд. Работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Пришёл как на фото без дополнительной упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену норм, смарт тест идеальный, все ок
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает, время покажет на сколько надежный диск
Достоинства:
Комментарий:
Вполне шустрый и качественный SSD
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, пришел в срок, работает. Скорость соответствует заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
пришел запакованный в фирменную коробку. комп сразу увидел, как подключил, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, трудится на клиентском ноуте
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует. Системой определился без проблем. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, работает, заказываю не в первый раз данный ссд, все нравится
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
Достоинства:
Комментарий:
суперский ссд за такие деньги почти подарок
Достоинства:
Комментарий:
не могу полноценно проверить скорость, так как диск куплен для внешнего плеера. но надо сказать, что всё исправно работает уже в течении недели.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в отличном состоянии. Работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
подключил к ноутбуку asus x75vc, этому старичку уже 12 лет старый hdd стал сыпаться, загружался по 10 минут и жестко тупил , сейчас все работает отлично. ноутбук как будто бы вчера купил, просто летает. надеюсь на долго хватит
Достоинства:
Комментарий:
подходит без проблем на штатные крепления. фирма известна, поэтому должно работать долго.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в старенький MacBook. ОС установилась, всё работает довольно быстро.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, работают без каких либо проблем
Достоинства:
Комментарий:
Asus X751L - замена HDD 500GB. Ноутбук ожил! Загрузка WIN10 за 12 сек. вместо 2-3 мин. Добавил ещё памяти 8 GB. Можно жить!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и скорость советую
Достоинства:
Комментарий:
скорость около 550 по тесту CrystalDiskMark8
Достоинства:
Комментарий:
работает шустро, стоит в компе, система стоит, 2 тома, устанавливаться игры быстро, не лагает пока что
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный, пока работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Программой AData SSD ToolBox определяется.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар. нечего добавить!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный диск. Посмотрим, сколько проживет.
Достоинства:
Комментарий:
все работает .посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. 3 штуки пошли в работу после создания тома и форматирования.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, скорость чтения/записи на достойном уровне, ноутбук с вин10 летает
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, ноутбук не тормозит, теперь работать одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
в полное не плохой вариант чтобы оживить старенький ноут
Достоинства:
Комментарий:
Хороше ссд. Работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Пришёл как на фото без дополнительной упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену норм, смарт тест идеальный, все ок
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает, время покажет на сколько надежный диск
Достоинства:
Комментарий:
Вполне шустрый и качественный SSD
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, пришел в срок, работает. Скорость соответствует заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
пришел запакованный в фирменную коробку. комп сразу увидел, как подключил, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, трудится на клиентском ноуте
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует. Системой определился без проблем. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, работает, заказываю не в первый раз данный ссд, все нравится