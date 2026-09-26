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SSD Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5" SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL купить в Санкт-Петербурге
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Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5" SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL

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Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 1
Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 2
Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 3
Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 4
Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 5
Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 6
Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 7
Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 1
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 2
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 3
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 4
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 5
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 6
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 7
  • Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5&quot; SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741442
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х1
Вес, г.
55

Описание товара Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5" SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL

SSD-накопитель A-Data Ultimate SU650 ASU650SS-256GT-R 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5" SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель A-Data Ultimate SU650 ASU650SS-256GT-R 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель ADATA SU650 2.5" SATA 256GB 520/450 TBW 140TB 3D NAND RETAIL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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