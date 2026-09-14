Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS)
3 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS)

2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS240 функционирует на базе контроллера Silicon Motion SM2258XT и обладает структурой памяти 3D NAND. Модель имеет емкость 240 ГБ, благодаря чему на ней можно хранить различные данные и устанавливать нужный в работе софт. Программы и файлы будут открываться быстро благодаря скорости последовательного чтения 566 Мбайт/сек. 2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS24 использует для подключения и дальнейшей работы интерфейс SATA. Максимальный ресурс записи достигает 100 ТБ.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", 100 ТБ, TLC, TLC, 2.5", 240 ГБ, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 240 ГБ, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS240 функционирует на базе контроллера Silicon Motion SM2258XT и обладает структурой памяти 3D NAND. Модель имеет емкость 240 ГБ, благодаря чему на ней можно хранить различные данные и устанавливать нужный в работе софт. Программы и файлы будут открываться быстро благодаря скорости последовательного чтения 566 Мбайт/сек. 2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro UV500TS24 использует для подключения и дальнейшей работы интерфейс SATA. Максимальный ресурс записи достигает 100 ТБ.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", 100 ТБ, TLC, TLC, 2.5", 240 ГБ, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 240 ГБ, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD ExeGate SSD Next Pro 2.5 SATA III TLC 240GB (EX276539RUS) - по цене 3470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...