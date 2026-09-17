Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
В наличии
Код товара: 748630
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Загружаем...
3 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
200
Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs
SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы компьютера. Объём 128 ГБ подойдёт для размещения операционной системы, программ и часто используемых файлов, не занимая лишнего места внутри корпуса. Накопитель работает через интерфейс PCIe 3.0 x4 и использует флэш-память 3D NAND. Скорость чтения до 1500 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к данным, а скорость записи до 600 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и устанавливать приложения. Максимальный ресурс записи составляет 120 ТБ, время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы компьютера. Объём 128 ГБ подойдёт для размещения операционной системы, программ и часто используемых файлов, не занимая лишнего места внутри корпуса. Накопитель работает через интерфейс PCIe 3.0 x4 и использует флэш-память 3D NAND. Скорость чтения до 1500 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к данным, а скорость записи до 600 МБ/с помогает оперативно сохранять файлы и устанавливать приложения. Максимальный ресурс записи составляет 120 ТБ, время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 1200/600Mbs