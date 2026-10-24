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SSD Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY

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Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591027
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY
8 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY

SATA накопитель QUMO Novation со скоростью в режиме чтения на уровне показателя 560 Мбайт/сек обеспечивает повышение производительности системы при запуске программ и операционной системы. Благодаря объему 512 ГБ этот накопитель гарантирует надежное хранение весьма большого количества различного контента. Интерфейс SATA гарантирует широкую совместимость с ПК и другим оборудованием. QUMO Novation выполнен в прочном и тонком корпусе, который отличается стойкостью к механическим повреждениям и воздействию вибрации.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель QUMO Novation со скоростью в режиме чтения на уровне показателя 560 Мбайт/сек обеспечивает повышение производительности системы при запуске программ и операционной системы. Благодаря объему 512 ГБ этот накопитель гарантирует надежное хранение весьма большого количества различного контента. Интерфейс SATA гарантирует широкую совместимость с ПК и другим оборудованием. QUMO Novation выполнен в прочном и тонком корпусе, который отличается стойкостью к механическим повреждениям и воздействию вибрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY - по цене 8260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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