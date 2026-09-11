Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление, Вт
2.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 523954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T)
Твердотельный диск Digma Mega P3 с типом памяти TLC, предназначен для использования в домашних системах или ноутбуках. Диск выполнен в формате M.2 2280 с интерфейсом подключения PCIe NVMe 3.0 x4 на базе контроллера Silicon Motion SM2263XT.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA Ultimate SU650 480Gb (ASU650SS-480GT-R)
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 512Gb (SP512GBSS3A55S25)
-
В наличииЦена 8 220 руб.2055 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro Series 512Gb (NT01N930E-512G-E4X)
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1)
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Ultimate SU630 480Gb (ASU630SS-480GQ-R)
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)
-
В наличииЦена 8 310 руб.2078 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)
-
В наличииЦена 8 560 руб.2140 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
-
В наличииЦена 8 560 руб.2140 руб. в СплитНакопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 512GB (NT01NV2000...
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2.9
Страна производитель
Китай
Твердотельный диск Digma Mega P3 с типом памяти TLC, предназначен для использования в домашних системах или ноутбуках. Диск выполнен в формате M.2 2280 с интерфейсом подключения PCIe NVMe 3.0 x4 на базе контроллера Silicon Motion SM2263XT.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T)