Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 1
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 2
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 3
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 4
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 5
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 6
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 7
Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Энергопотребление, Вт
2.9
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 3
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 4
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 5
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 6
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 7
  • Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T)

Твердотельный диск Digma Mega P3 с типом памяти TLC, предназначен для использования в домашних системах или ноутбуках. Диск выполнен в формате M.2 2280 с интерфейсом подключения PCIe NVMe 3.0 x4 на базе контроллера Silicon Motion SM2263XT.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
2.9
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный диск Digma Mega P3 с типом памяти TLC, предназначен для использования в домашних системах или ноутбуках. Диск выполнен в формате M.2 2280 с интерфейсом подключения PCIe NVMe 3.0 x4 на базе контроллера Silicon Motion SM2263XT.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Digma PCI-E x4 512Gb (DGSM3512GS33T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...