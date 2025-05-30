Описание товара Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)

Kingston A400 480GB - недорогой 2.5? SATA SSD, ориентированный на замену жёсткого диска в домашних и офисных компьютерах. Это простой способ оживить систему: сократить время загрузки ОС, ускорить запуск программ и работу с файлами.

Для каких сценариев использования

Объём 480 ГБ позволяет разместить операционную систему, основные приложения и несколько крупных игр или рабочих проектов. Накопитель подойдёт для апгрейда старых ПК и ноутбуков, где нет поддержки NVMe, но есть свободный 2.5? отсек и порт SATA III.

Ключевые особенности

A400 обеспечивает скорости чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с, что в несколько раз быстрее типичных HDD. Толщина корпуса 7 мм даёт совместимость с большинством ноутбуков и ультрабуков, а заявленный ресурс - до 160 ТБW и 1 млн часов наработки на отказ. Низкое энергопотребление помогает снизить нагрев и увеличить время работы ноутбука от батареи по сравнению с жёстким диском.

Важные нюансы перед покупкой

SSD подключается по SATA, поэтому реальная скорость ограничена пропускной способностью интерфейса; при сборке новых игровых систем стоит рассмотреть NVMe-решения как основной диск. Для массового апгрейда офисных машин A400 остаётся одним из самых выгодных по цене за гигабайт вариантов