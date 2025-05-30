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SSD Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)

33 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 4
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 5
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 6
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 7
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 8
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 9
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 10
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 11
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Энергопотребление
1.53
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 7
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 8
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 9
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 10
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 11
  • Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 380 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
9 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
160

Описание товара Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)

Kingston A400 480GB - недорогой 2.5? SATA SSD, ориентированный на замену жёсткого диска в домашних и офисных компьютерах. Это простой способ оживить систему: сократить время загрузки ОС, ускорить запуск программ и работу с файлами.

Для каких сценариев использования

Объём 480 ГБ позволяет разместить операционную систему, основные приложения и несколько крупных игр или рабочих проектов. Накопитель подойдёт для апгрейда старых ПК и ноутбуков, где нет поддержки NVMe, но есть свободный 2.5? отсек и порт SATA III.

Ключевые особенности

A400 обеспечивает скорости чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с, что в несколько раз быстрее типичных HDD. Толщина корпуса 7 мм даёт совместимость с большинством ноутбуков и ультрабуков, а заявленный ресурс - до 160 ТБW и 1 млн часов наработки на отказ. Низкое энергопотребление помогает снизить нагрев и увеличить время работы ноутбука от батареи по сравнению с жёстким диском.

Важные нюансы перед покупкой

SSD подключается по SATA, поэтому реальная скорость ограничена пропускной способностью интерфейса; при сборке новых игровых систем стоит рассмотреть NVMe-решения как основной диск. Для массового апгрейда офисных машин A400 остаётся одним из самых выгодных по цене за гигабайт вариантов

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Адамов Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает. Но на фото одно приезжает другое. Не ждите такой же черный как на фото
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, ноутбук стал работать намного быстрее.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Поставил в ноутбук, подошло, работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает проблем нет за 2 недели
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ноут летает, пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юля С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Работает как надо, всё подошло.рекомендую! Пришло быстр)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Никаких проблем. Работает быстро и без ошибок
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил работает, а сколько проработает посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
заказывали для сборки компьютера . все работает. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
пишу отзыв через две недели, все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все просто отлично. работает - летает. мои рекомендации.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Пингвиниро Шпиониро

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый, с большим объёмом памяти
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
отработал три месяца, все нормально. мне понравилось
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Маковка Сергей

Достоинства:


Комментарий:
старенький Самсунг и в молодости так не бегал. заказал ещё один жене в ноутбук
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Василий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ssd, проверенные временем:)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Alik H.

Достоинства:


Комментарий:
Прибыл в сохранности. отлично упокоен был. устоновил и всё как и ожидалось. спасибо. 5+
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получил быстро. Фирменная упаковка (блистер). Оригинал похоже. Поставил работает как часы. С замерами не парился. Комп старенький стал бодрее и хорошо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Рустам Р.

Достоинства:


Комментарий:
все как в описании. подключил к ноутбуку через оптибей. все работает . посмотрим сколько прислужит спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Характеристики соответствуют заявленным и он до сих пор не вышел из строя. Очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
ЮРИЙ М.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал уже 4 месяца. Оценка отлично. Комп летает как птичка. Недостаток - высокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Мой изначальный старый диск собрался помереть, поэтому нужно было экстренно что-то делать, выбор пал на этот. Чтож никогда в жизни не видела чтобы мой компьютер так быстро включался и открывал игры
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евстропов Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Пока пять баллов, был netac спёкся через 2 месяца, хорошо продавец поменял.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск для апгрейда старогоноутбука
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Бессольцева Евгения

Достоинства:


Комментарий:
соответствует пока ещё не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
На корпусе винчестера есть вмятины, и корпус немного деформирован, пока был в упаковке этого было не видно. Проверил ,диск исправен, ось встала без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда Кингстон лучшая фирма, никогда не было с ней проблем
30.12.2022
Максим

Достоинства:
Встал без проблем.

Комментарий:
Приехал новый, запечатанный. С установкой проблем не возникло. Единственное у меня приехал с гарантийной пломбой, которая отходила от корпуса, прижал, вроде держится.
27.10.2022
Антон

Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным!

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.53
Страна производитель
Китай
Описание

Kingston A400 480GB - недорогой 2.5? SATA SSD, ориентированный на замену жёсткого диска в домашних и офисных компьютерах. Это простой способ оживить систему: сократить время загрузки ОС, ускорить запуск программ и работу с файлами.

Для каких сценариев использования

Объём 480 ГБ позволяет разместить операционную систему, основные приложения и несколько крупных игр или рабочих проектов. Накопитель подойдёт для апгрейда старых ПК и ноутбуков, где нет поддержки NVMe, но есть свободный 2.5? отсек и порт SATA III.

Ключевые особенности

A400 обеспечивает скорости чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с, что в несколько раз быстрее типичных HDD. Толщина корпуса 7 мм даёт совместимость с большинством ноутбуков и ультрабуков, а заявленный ресурс - до 160 ТБW и 1 млн часов наработки на отказ. Низкое энергопотребление помогает снизить нагрев и увеличить время работы ноутбука от батареи по сравнению с жёстким диском.

Важные нюансы перед покупкой

SSD подключается по SATA, поэтому реальная скорость ограничена пропускной способностью интерфейса; при сборке новых игровых систем стоит рассмотреть NVMe-решения как основной диск. Для массового апгрейда офисных машин A400 остаётся одним из самых выгодных по цене за гигабайт вариантов

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Адамов Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает. Но на фото одно приезжает другое. Не ждите такой же черный как на фото
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, ноутбук стал работать намного быстрее.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вадим З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Поставил в ноутбук, подошло, работает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает проблем нет за 2 недели
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ноут летает, пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юля С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Работает как надо, всё подошло.рекомендую! Пришло быстр)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Никаких проблем. Работает быстро и без ошибок
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил работает, а сколько проработает посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
заказывали для сборки компьютера . все работает. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
пишу отзыв через две недели, все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все просто отлично. работает - летает. мои рекомендации.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Пингвиниро Шпиониро

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый, с большим объёмом памяти
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
отработал три месяца, все нормально. мне понравилось
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Маковка Сергей

Достоинства:


Комментарий:
старенький Самсунг и в молодости так не бегал. заказал ещё один жене в ноутбук
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Василий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ssd, проверенные временем:)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Alik H.

Достоинства:


Комментарий:
Прибыл в сохранности. отлично упокоен был. устоновил и всё как и ожидалось. спасибо. 5+
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получил быстро. Фирменная упаковка (блистер). Оригинал похоже. Поставил работает как часы. С замерами не парился. Комп старенький стал бодрее и хорошо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Рустам Р.

Достоинства:


Комментарий:
все как в описании. подключил к ноутбуку через оптибей. все работает . посмотрим сколько прислужит спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Характеристики соответствуют заявленным и он до сих пор не вышел из строя. Очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
ЮРИЙ М.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал уже 4 месяца. Оценка отлично. Комп летает как птичка. Недостаток - высокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Мой изначальный старый диск собрался помереть, поэтому нужно было экстренно что-то делать, выбор пал на этот. Чтож никогда в жизни не видела чтобы мой компьютер так быстро включался и открывал игры
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евстропов Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Пока пять баллов, был netac спёкся через 2 месяца, хорошо продавец поменял.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск для апгрейда старогоноутбука
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Бессольцева Евгения

Достоинства:


Комментарий:
соответствует пока ещё не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
На корпусе винчестера есть вмятины, и корпус немного деформирован, пока был в упаковке этого было не видно. Проверил ,диск исправен, ось встала без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда Кингстон лучшая фирма, никогда не было с ней проблем
30.12.2022
Максим

Достоинства:
Встал без проблем.

Комментарий:
Приехал новый, запечатанный. С установкой проблем не возникло. Единственное у меня приехал с гарантийной пломбой, которая отходила от корпуса, прижал, вроде держится.
27.10.2022
Антон

Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным!

Недостатки:
Нет


Купить Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G) - по цене 9380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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