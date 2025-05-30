Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
Kingston A400 480GB - недорогой 2.5? SATA SSD, ориентированный на замену жёсткого диска в домашних и офисных компьютерах. Это простой способ оживить систему: сократить время загрузки ОС, ускорить запуск программ и работу с файлами.
Для каких сценариев использования
Объём 480 ГБ позволяет разместить операционную систему, основные приложения и несколько крупных игр или рабочих проектов. Накопитель подойдёт для апгрейда старых ПК и ноутбуков, где нет поддержки NVMe, но есть свободный 2.5? отсек и порт SATA III.
Ключевые особенности
A400 обеспечивает скорости чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с, что в несколько раз быстрее типичных HDD. Толщина корпуса 7 мм даёт совместимость с большинством ноутбуков и ультрабуков, а заявленный ресурс - до 160 ТБW и 1 млн часов наработки на отказ. Низкое энергопотребление помогает снизить нагрев и увеличить время работы ноутбука от батареи по сравнению с жёстким диском.
Важные нюансы перед покупкой
SSD подключается по SATA, поэтому реальная скорость ограничена пропускной способностью интерфейса; при сборке новых игровых систем стоит рассмотреть NVMe-решения как основной диск. Для массового апгрейда офисных машин A400 остаётся одним из самых выгодных по цене за гигабайт вариантов
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Kingston A400 480GB - недорогой 2.5? SATA SSD, ориентированный на замену жёсткого диска в домашних и офисных компьютерах. Это простой способ оживить систему: сократить время загрузки ОС, ускорить запуск программ и работу с файлами.
Для каких сценариев использования
Объём 480 ГБ позволяет разместить операционную систему, основные приложения и несколько крупных игр или рабочих проектов. Накопитель подойдёт для апгрейда старых ПК и ноутбуков, где нет поддержки NVMe, но есть свободный 2.5? отсек и порт SATA III.
Ключевые особенности
A400 обеспечивает скорости чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с, что в несколько раз быстрее типичных HDD. Толщина корпуса 7 мм даёт совместимость с большинством ноутбуков и ультрабуков, а заявленный ресурс - до 160 ТБW и 1 млн часов наработки на отказ. Низкое энергопотребление помогает снизить нагрев и увеличить время работы ноутбука от батареи по сравнению с жёстким диском.
Важные нюансы перед покупкой
SSD подключается по SATA, поэтому реальная скорость ограничена пропускной способностью интерфейса; при сборке новых игровых систем стоит рассмотреть NVMe-решения как основной диск. Для массового апгрейда офисных машин A400 остаётся одним из самых выгодных по цене за гигабайт вариантов
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает. Но на фото одно приезжает другое. Не ждите такой же черный как на фото
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, ноутбук стал работать намного быстрее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Поставил в ноутбук, подошло, работает
Достоинства:
Комментарий:
работает. пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает проблем нет за 2 недели
Достоинства:
Комментарий:
Ноут летает, пока нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Работает как надо, всё подошло.рекомендую! Пришло быстр)
Достоинства:
Комментарий:
Никаких проблем. Работает быстро и без ошибок
Достоинства:
Комментарий:
Поставил работает, а сколько проработает посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
заказывали для сборки компьютера . все работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв через две недели, все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
все просто отлично. работает - летает. мои рекомендации.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, с большим объёмом памяти
Достоинства:
Комментарий:
отработал три месяца, все нормально. мне понравилось
Достоинства:
Комментарий:
старенький Самсунг и в молодости так не бегал. заказал ещё один жене в ноутбук
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ssd, проверенные временем:)
Достоинства:
Комментарий:
Прибыл в сохранности. отлично упокоен был. устоновил и всё как и ожидалось. спасибо. 5+
Достоинства:
Комментарий:
Получил быстро. Фирменная упаковка (блистер). Оригинал похоже. Поставил работает как часы. С замерами не парился. Комп старенький стал бодрее и хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все как в описании. подключил к ноутбуку через оптибей. все работает . посмотрим сколько прислужит спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Характеристики соответствуют заявленным и он до сих пор не вышел из строя. Очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отработал уже 4 месяца. Оценка отлично. Комп летает как птичка. Недостаток - высокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Мой изначальный старый диск собрался помереть, поэтому нужно было экстренно что-то делать, выбор пал на этот. Чтож никогда в жизни не видела чтобы мой компьютер так быстро включался и открывал игры
Достоинства:
Комментарий:
Пока пять баллов, был netac спёкся через 2 месяца, хорошо продавец поменял.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск для апгрейда старогоноутбука
Достоинства:
Комментарий:
соответствует пока ещё не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
На корпусе винчестера есть вмятины, и корпус немного деформирован, пока был в упаковке этого было не видно. Проверил ,диск исправен, ось встала без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
все подошло. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда Кингстон лучшая фирма, никогда не было с ней проблем
Достоинства:
Встал без проблем.
Комментарий:
Приехал новый, запечатанный. С установкой проблем не возникло. Единственное у меня приехал с гарантийной пломбой, которая отходила от корпуса, прижал, вроде держится.
Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным!
Недостатки:
Нет
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает. Но на фото одно приезжает другое. Не ждите такой же черный как на фото
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, ноутбук стал работать намного быстрее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Поставил в ноутбук, подошло, работает
Достоинства:
Комментарий:
работает. пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает проблем нет за 2 недели
Достоинства:
Комментарий:
Ноут летает, пока нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Работает как надо, всё подошло.рекомендую! Пришло быстр)
Достоинства:
Комментарий:
Никаких проблем. Работает быстро и без ошибок
Достоинства:
Комментарий:
Поставил работает, а сколько проработает посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
заказывали для сборки компьютера . все работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв через две недели, все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
все просто отлично. работает - летает. мои рекомендации.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, с большим объёмом памяти
Достоинства:
Комментарий:
отработал три месяца, все нормально. мне понравилось
Достоинства:
Комментарий:
старенький Самсунг и в молодости так не бегал. заказал ещё один жене в ноутбук
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ssd, проверенные временем:)
Достоинства:
Комментарий:
Прибыл в сохранности. отлично упокоен был. устоновил и всё как и ожидалось. спасибо. 5+
Достоинства:
Комментарий:
Получил быстро. Фирменная упаковка (блистер). Оригинал похоже. Поставил работает как часы. С замерами не парился. Комп старенький стал бодрее и хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все как в описании. подключил к ноутбуку через оптибей. все работает . посмотрим сколько прислужит спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Характеристики соответствуют заявленным и он до сих пор не вышел из строя. Очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отработал уже 4 месяца. Оценка отлично. Комп летает как птичка. Недостаток - высокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Мой изначальный старый диск собрался помереть, поэтому нужно было экстренно что-то делать, выбор пал на этот. Чтож никогда в жизни не видела чтобы мой компьютер так быстро включался и открывал игры
Достоинства:
Комментарий:
Пока пять баллов, был netac спёкся через 2 месяца, хорошо продавец поменял.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск для апгрейда старогоноутбука
Достоинства:
Комментарий:
соответствует пока ещё не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
На корпусе винчестера есть вмятины, и корпус немного деформирован, пока был в упаковке этого было не видно. Проверил ,диск исправен, ось встала без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
все подошло. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда Кингстон лучшая фирма, никогда не было с ней проблем
Достоинства:
Встал без проблем.
Комментарий:
Приехал новый, запечатанный. С установкой проблем не возникло. Единственное у меня приехал с гарантийной пломбой, которая отходила от корпуса, прижал, вроде держится.
Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным!
Недостатки:
Нет