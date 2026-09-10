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SSD Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G

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Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G - фото 1
Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G - фото 2
Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление
2.4
  • Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G - фото 1
  • Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G - фото 2
  • Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462493
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
mSATA
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KINGSTON MSATA 256GB KC600 SKC600MS/256G




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
mSATA
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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