SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741400
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
40
Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty
Бренд Netac Объем 512 Скорость последовательного чтения 2500 Скорость последовательной записи 1950 Адаптер 3.5" нет Основные Объём: 512 ГБ Форм-фактор: M.2 (NVMe 1.4) Интерфейс: PCI Express 3.0 x4 Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND Размеры устройств M.2: 2280 Технические характеристики Аппаратное шифрование: Нет Скорость последовательного чтения: 2 500 МБ/с Скорость последовательной записи: 1 950 МБ/с Время наработки на отказ (МТBF): 2 000 000 ч Охлаждение: Нет Подсветка: Нет Комплектация Адаптер 3.5": Нет
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Бренд Netac Объем 512 Скорость последовательного чтения 2500 Скорость последовательной записи 1950 Адаптер 3.5" нет Основные Объём: 512 ГБ Форм-фактор: M.2 (NVMe 1.4) Интерфейс: PCI Express 3.0 x4 Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND Размеры устройств M.2: 2280 Технические характеристики Аппаратное шифрование: Нет Скорость последовательного чтения: 2 500 МБ/с Скорость последовательной записи: 1 950 МБ/с Время наработки на отказ (МТBF): 2 000 000 ч Охлаждение: Нет Подсветка: Нет Комплектация Адаптер 3.5": Нет
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty