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SSD SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty купить в Санкт-Петербурге
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SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty

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SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 1
SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 2
SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 3
SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 4
SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 5
SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
  • SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 2
  • SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 3
  • SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 4
  • SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 5
  • SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741400
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
40

Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty

Бренд Netac Объем 512 Скорость последовательного чтения 2500 Скорость последовательной записи 1950 Адаптер 3.5" нет Основные Объём: 512 ГБ Форм-фактор: M.2 (NVMe 1.4) Интерфейс: PCI Express 3.0 x4 Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND Размеры устройств M.2: 2280 Технические характеристики Аппаратное шифрование: Нет Скорость последовательного чтения: 2 500 МБ/с Скорость последовательной записи: 1 950 МБ/с Время наработки на отказ (МТBF): 2 000 000 ч Охлаждение: Нет Подсветка: Нет Комплектация Адаптер 3.5": Нет

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2500
Скорость записи, Мб/с
1950
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Описание
Бренд Netac Объем 512 Скорость последовательного чтения 2500 Скорость последовательной записи 1950 Адаптер 3.5" нет Основные Объём: 512 ГБ Форм-фактор: M.2 (NVMe 1.4) Интерфейс: PCI Express 3.0 x4 Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND Размеры устройств M.2: 2280 Технические характеристики Аппаратное шифрование: Нет Скорость последовательного чтения: 2 500 МБ/с Скорость последовательной записи: 1 950 МБ/с Время наработки на отказ (МТBF): 2 000 000 ч Охлаждение: Нет Подсветка: Нет Комплектация Адаптер 3.5": Нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac SSD NV2000 512GB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 2500/1950MB/s, IOPS(R4K) 130K/250K, TBW 300TB, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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