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SSD Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)

5 Отзывы
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Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 5
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 6
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 7
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 8
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 9
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 6
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 7
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 8
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 9
  • Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
9 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х7
Вес, г.
42

Описание товара Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Никита Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже, что это оригинал. У меня нет никаких претензий ни к диску, ни к продавцу
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный m2, за свои деньги. Нечем не хуже тех же nv2
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
взял ССД для кэша nas системы, система поставилась, диск отрабатывает необходимые задачи, температура приемлемая.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
maxim

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск, брал для mini-pc с proxmox. под виртуалки с головой хватает. cpu n-100 и так, как мини пс - то шина задавлена - полную скорость принципиально не может дать.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Я приобрел SSD NVMe на 500 ГБ несколько месяцев назад, и могу сказать, что это одно из лучших решений, которые я принял для своего компьютера. Установка прошла быстро и без проблем, так как форм-фактор M.2 идеально вписался в мою материнскую плату. Скорость работы этого SSD просто потрясающая! Загрузка операционной системы занимает всего несколько секунд, а приложения открываются практически мгновенно. Я заметил значительное улучшение в производительности во время игр и работы с большими файлами. Время загрузки игр уменьшилось в разы, что делает игровой опыт намного комфортнее. Кроме того, емкость в 500 ГБ оказалась более чем достаточной для меня. Я установил несколько игр и программ, хранил фотографии и видео, и все еще осталось достаточно места. К тому же, он работает очень тихо и не перегревается, что тоже радует. В общем, я очень доволен своим выбором. SSD NVMe на 500 ГБ – это отличное сочетание скорости, надежности и приемлемой цены. Рекомендую всем, кто хочет обновить свой компьютер и получить максимальную производительность!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
2500
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Никита Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже, что это оригинал. У меня нет никаких претензий ни к диску, ни к продавцу
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный m2, за свои деньги. Нечем не хуже тех же nv2
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
взял ССД для кэша nas системы, система поставилась, диск отрабатывает необходимые задачи, температура приемлемая.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
maxim

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск, брал для mini-pc с proxmox. под виртуалки с головой хватает. cpu n-100 и так, как мини пс - то шина задавлена - полную скорость принципиально не может дать.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Я приобрел SSD NVMe на 500 ГБ несколько месяцев назад, и могу сказать, что это одно из лучших решений, которые я принял для своего компьютера. Установка прошла быстро и без проблем, так как форм-фактор M.2 идеально вписался в мою материнскую плату. Скорость работы этого SSD просто потрясающая! Загрузка операционной системы занимает всего несколько секунд, а приложения открываются практически мгновенно. Я заметил значительное улучшение в производительности во время игр и работы с большими файлами. Время загрузки игр уменьшилось в разы, что делает игровой опыт намного комфортнее. Кроме того, емкость в 500 ГБ оказалась более чем достаточной для меня. Я установил несколько игр и программ, хранил фотографии и видео, и все еще осталось достаточно места. К тому же, он работает очень тихо и не перегревается, что тоже радует. В общем, я очень доволен своим выбором. SSD NVMe на 500 ГБ – это отличное сочетание скорости, надежности и приемлемой цены. Рекомендую всем, кто хочет обновить свой компьютер и получить максимальную производительность!


Накопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X) - стоимость товара 9700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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