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SSD Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960)

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Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 1
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 2
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 3
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 4
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 5
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 6
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 7
Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 2
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 3
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 4
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 5
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 6
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 7
  • Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572081
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960)

SATA накопитель KingSpec P4-960 со структурой памяти 3D NAND относится к форм-фактору 2.5 дюйма. Его вместительность составляет 960 ГБ, что позволяет увеличить объем памяти лэптопа и ПК и «прокачать» производительность совместимого устройства. Скорость последовательного чтения модели составляет 570 МБ/с, а записи – 520 МБ/с. Для подключения накопителя к совместимому устройству у него есть разъем SATA III. Минимальный ресурс записи KingSpec P4-960 составляет 480 ТБ. Длина и ширина модели составляют 10 и 7 см при его глубине 0.7 см.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 960Gb P4 Series (P4-960)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель KingSpec P4-960 со структурой памяти 3D NAND относится к форм-фактору 2.5 дюйма. Его вместительность составляет 960 ГБ, что позволяет увеличить объем памяти лэптопа и ПК и «прокачать» производительность совместимого устройства. Скорость последовательного чтения модели составляет 570 МБ/с, а записи – 520 МБ/с. Для подключения накопителя к совместимому устройству у него есть разъем SATA III. Минимальный ресурс записи KingSpec P4-960 составляет 480 ТБ. Длина и ширина модели составляют 10 и 7 см при его глубине 0.7 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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