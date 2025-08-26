Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 512 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 300 ТБ, M.2 2280, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 300 ТБ, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 300 ТБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 10 610 руб.2653 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
-
В наличииЦена 10 610 руб.2653 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
-
В наличииЦена 10 620 руб.2655 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитТвердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M...
-
В наличииЦена 10 880 руб.2720 руб. в СплитSSD накопитель Netac ZX20 II 512GB USB 3.2 Gen 2 Type-C External...
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power Slim S55 960Gb (SP960GBSS3S55S25)
-
В наличииЦена 11 020 руб.2755 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS...
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 512 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 300 ТБ, M.2 2280, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 300 ТБ, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 300 ТБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Впечатляет, но ещё не тестировал. Позже постараюсь добавить/расширить описание.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает отлично, замечаний нет. С момента использования прошло недели 2, всё хорошо. Если что-то случится, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, в адаптерах работает без проблем. Система и игры без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Накрылся ssd в ноуте, решила поменять. По отзывам хороший, время покажет)
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично! Буду тестить) Благодарю за доставку на день раньше срока) После тестирования: скорость соответствует заявленной; Температуры ( установлена винда и более ничего) 46 градусов, не знаю много это или мало, а может и нормально; Загрузка винды стала быстрее 23 секунды ( до этого ссд кинспек ген3, 35 секунд)
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Завелся сразу. Давно уже беру накопители от этого бренда. Приемлемое соотношение цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Огонь!!!! Скорость работы вообще супер всё летает.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость чтения 3500МБ/сек при pci 3.0 интерфейсе. Считаю это отлично
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен,работает должным образом, память соответствует описанию. Рекомендую к покупке+цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, по заявленным характеристикам полностью отвечает, крышка идет отдельно (приятно)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель, очень быстрый, беру второй раз, рекомендую всем, особенно за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала для системника, который мы собирали сами. Пришел в срок. Хорошо упакован. Работает в собранном игровом компьютере почти 3 месяца. Все ок. Сын доволен. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Все отлично. Работает. Качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный сад, есть радиатор не большой, поставил забыл. для установки системы топ. и доп ссд обычный на 2тб
Достоинства:
Комментарий:
Товар порадовал , купил по совету друга , сделал заказ и уже через час забрал его в ситилинке недалеко от дома , при том что в самом ситилинке он дороже на 500-700 рублей , замеров никаких не делал , но по ощущением комп стал немного шустрее , ссд в коробке нету так как уже поставил его в комп , остался радиатор (на моей материнке есть встроенный) но лишнем не будет думаю пригодится. В общем советую соотношение цена-качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
В работе не проверял, по отзывам SSD не плохая! Сам после тестов дополню отзыв!)
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
Достоинства:
Комментарий:
Впечатляет, но ещё не тестировал. Позже постараюсь добавить/расширить описание.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает отлично, замечаний нет. С момента использования прошло недели 2, всё хорошо. Если что-то случится, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, в адаптерах работает без проблем. Система и игры без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Накрылся ssd в ноуте, решила поменять. По отзывам хороший, время покажет)
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично! Буду тестить) Благодарю за доставку на день раньше срока) После тестирования: скорость соответствует заявленной; Температуры ( установлена винда и более ничего) 46 градусов, не знаю много это или мало, а может и нормально; Загрузка винды стала быстрее 23 секунды ( до этого ссд кинспек ген3, 35 секунд)
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Завелся сразу. Давно уже беру накопители от этого бренда. Приемлемое соотношение цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Огонь!!!! Скорость работы вообще супер всё летает.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость чтения 3500МБ/сек при pci 3.0 интерфейсе. Считаю это отлично
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен,работает должным образом, память соответствует описанию. Рекомендую к покупке+цена адекватная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, по заявленным характеристикам полностью отвечает, крышка идет отдельно (приятно)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель, очень быстрый, беру второй раз, рекомендую всем, особенно за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала для системника, который мы собирали сами. Пришел в срок. Хорошо упакован. Работает в собранном игровом компьютере почти 3 месяца. Все ок. Сын доволен. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Все отлично. Работает. Качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
нормальный сад, есть радиатор не большой, поставил забыл. для установки системы топ. и доп ссд обычный на 2тб
Достоинства:
Комментарий:
Товар порадовал , купил по совету друга , сделал заказ и уже через час забрал его в ситилинке недалеко от дома , при том что в самом ситилинке он дороже на 500-700 рублей , замеров никаких не делал , но по ощущением комп стал немного шустрее , ссд в коробке нету так как уже поставил его в комп , остался радиатор (на моей материнке есть встроенный) но лишнем не будет думаю пригодится. В общем советую соотношение цена-качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
В работе не проверял, по отзывам SSD не плохая! Сам после тестов дополню отзыв!)