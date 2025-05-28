Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)
Внешний SSD с внешним интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C — высокоскоростной портативный накопитель, функционирующий в 4 раза быстрее обычного жесткого диска. Модель с объемом свободной памяти 2 ТБ позволит создать хранилище для важных файлов, документов в электронном виде, фотографий и прочих данных, которые всегда будут у вас под рукой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Страна производитель
Китай
Внешний SSD с внешним интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C — высокоскоростной портативный накопитель, функционирующий в 4 раза быстрее обычного жесткого диска. Модель с объемом свободной памяти 2 ТБ позволит создать хранилище для важных файлов, документов в электронном виде, фотографий и прочих данных, которые всегда будут у вас под рукой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает. Параметры по описанию. Скорость почти как по описанию, у меня не самый новый компьютер. Дефектов диска не вижу.
Достоинства:
Комментарий:
диск имеет честную память но часто глючит поэтому лучше иметь дубликат файлов на другом устройстве
Достоинства:
Комментарий:
классная вещь,маленький быстрый
Достоинства:
Комментарий:
Покупал как внешний накопитель для Сони плейстейшн 4 ,отлично всё работает
Достоинства:
Комментарий:
дороговато,но ожидания оправдал
Достоинства:
Комментарий:
Работать нормально, скорость хорошая, объем на 1.8т
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен, это у меня 3 такой же.
Достоинства:
Комментарий:
хороший внешний диск. скорости достаточно для комфортной работы с ним. несколько месяцев в использовании. пока полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде быстро работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Нормально для переносной накапилеля
Достоинства:
Комментарий:
Сколько проживёт - один бог знает...
Достоинства:
Комментарий:
Скорость близка к заявленной, через подключение type - c - type - c
Достоинства:
Комментарий:
Скорость (пока) на уровне около SATA SSD
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовал. Брал до этого на 1 тб. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
по ощущениям скорость соответствует
Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает. Параметры по описанию. Скорость почти как по описанию, у меня не самый новый компьютер. Дефектов диска не вижу.
Достоинства:
Комментарий:
диск имеет честную память но часто глючит поэтому лучше иметь дубликат файлов на другом устройстве
Достоинства:
Комментарий:
классная вещь,маленький быстрый
Достоинства:
Комментарий:
Покупал как внешний накопитель для Сони плейстейшн 4 ,отлично всё работает
Достоинства:
Комментарий:
дороговато,но ожидания оправдал
Достоинства:
Комментарий:
Работать нормально, скорость хорошая, объем на 1.8т
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен, это у меня 3 такой же.
Достоинства:
Комментарий:
хороший внешний диск. скорости достаточно для комфортной работы с ним. несколько месяцев в использовании. пока полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде быстро работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Нормально для переносной накапилеля
Достоинства:
Комментарий:
Сколько проживёт - один бог знает...
Достоинства:
Комментарий:
Скорость близка к заявленной, через подключение type - c - type - c
Достоинства:
Комментарий:
Скорость (пока) на уровне около SATA SSD
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовал. Брал до этого на 1 тб. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
по ощущениям скорость соответствует