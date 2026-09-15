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SSD Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)

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Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Энергопотребление
15
  • Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 280 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)
19 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
76

Описание товара Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X) - этот товар вы можете купить по цене 19280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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