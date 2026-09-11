Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 2TB (AP2TBAS2280P4X-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604989
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 2TB (AP2TBAS2280P4X-1)
SSD накопитель Apacer AS2280P4X на 2 Тб – высокоскоростное устройство хранения данных, разработанное для удовлетворения потребностей пользователей, которым требуется большой объем дискового пространства, а также высокая скорость доступа к данным.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SSD накопитель Apacer AS2280P4X на 2 Тб – высокоскоростное устройство хранения данных, разработанное для удовлетворения потребностей пользователей, которым требуется большой объем дискового пространства, а также высокая скорость доступа к данным.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 2TB (AP2TBAS2280P4X-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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