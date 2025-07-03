Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)

7 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 1
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 2
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 3
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 4
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 5
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 6
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 7
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 6
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 7
  • Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб. 
Начислим 376 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)
23 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.



Теги товара: TLC, TLC, TLC, USB, TLC, TLC, TLC, TLC, 480, TLC

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный накопитель: емкость 2ТБ, компактный, эргономичный, в «кожаном» чехле, да просто красивый.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, быстрый, стильный, в комплекте чехол кожаный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок. По работоспособности сказать ничего не могу, но упаковка пришла целая, как со склада. Да и это вам не smart buy, что может пойти не так
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Николай Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь диском 2 месяца, работает стабильно, скорость соответствует заявленной
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Никишов Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетный SSD. Скорости в принципе соответствуют ценовой категории. Чтение стабильно на максимуме, запись проседает после первых 4 гигабайт (это нормально в этом ценовом сегменте)
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск , работает исправно , брала для хранения фото, не большой и легкий в отличие от обычных внешних дисков, еще очень классно что в комплекте седой для хранения .
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Есть проблемы. Иногда при подключении к компьютеру 2018 года вызывает полное зависание системы, которое лечится только аппаратной перезагрузкой.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.


Теги товара: TLC, TLC, TLC, USB, TLC, TLC, TLC, TLC, 480, TLC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный накопитель: емкость 2ТБ, компактный, эргономичный, в «кожаном» чехле, да просто красивый.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, быстрый, стильный, в комплекте чехол кожаный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок. По работоспособности сказать ничего не могу, но упаковка пришла целая, как со склада. Да и это вам не smart buy, что может пойти не так
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Николай Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь диском 2 месяца, работает стабильно, скорость соответствует заявленной
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Никишов Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетный SSD. Скорости в принципе соответствуют ценовой категории. Чтение стабильно на максимуме, запись проседает после первых 4 гигабайт (это нормально в этом ценовом сегменте)
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск , работает исправно , брала для хранения фото, не большой и легкий в отличие от обычных внешних дисков, еще очень классно что в комплекте седой для хранения .
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Есть проблемы. Иногда при подключении к компьютеру 2018 года вызывает полное зависание системы, которое лечится только аппаратной перезагрузкой.


Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) – стоимость товара 23480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...