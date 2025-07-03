Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб.
В наличии
Код товара: 576188
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный накопитель: емкость 2ТБ, компактный, эргономичный, в «кожаном» чехле, да просто красивый.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, быстрый, стильный, в комплекте чехол кожаный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок. По работоспособности сказать ничего не могу, но упаковка пришла целая, как со склада. Да и это вам не smart buy, что может пойти не так
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь диском 2 месяца, работает стабильно, скорость соответствует заявленной
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетный SSD. Скорости в принципе соответствуют ценовой категории. Чтение стабильно на максимуме, запись проседает после первых 4 гигабайт (это нормально в этом ценовом сегменте)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск , работает исправно , брала для хранения фото, не большой и легкий в отличие от обычных внешних дисков, еще очень классно что в комплекте седой для хранения .
Достоинства:
Комментарий:
Есть проблемы. Иногда при подключении к компьютеру 2018 года вызывает полное зависание системы, которое лечится только аппаратной перезагрузкой.
Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK) – стоимость товара 23480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный накопитель: емкость 2ТБ, компактный, эргономичный, в «кожаном» чехле, да просто красивый.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, быстрый, стильный, в комплекте чехол кожаный. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок. По работоспособности сказать ничего не могу, но упаковка пришла целая, как со склада. Да и это вам не smart buy, что может пойти не так
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь диском 2 месяца, работает стабильно, скорость соответствует заявленной
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетный SSD. Скорости в принципе соответствуют ценовой категории. Чтение стабильно на максимуме, запись проседает после первых 4 гигабайт (это нормально в этом ценовом сегменте)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск , работает исправно , брала для хранения фото, не большой и легкий в отличие от обычных внешних дисков, еще очень классно что в комплекте седой для хранения .
Достоинства:
Комментарий:
Есть проблемы. Иногда при подключении к компьютеру 2018 года вызывает полное зависание системы, которое лечится только аппаратной перезагрузкой.