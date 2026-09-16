Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7150
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
4.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 420 руб.
В наличии
Код товара: 715866
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7150
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
70
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW)
Представляем вам твердотельный накопитель (SSD) Samsung M.2 2280 1TB 990 EVO PLUS — надёжное и производительное решение для вашего компьютера. Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить общую производительность вашей системы. Этот SSD-накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, поддерживающих интерфейс M.2. Он обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также повышает общую производительность системы. Благодаря своей компактности и высокой скорости работы, этот накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своего компьютера.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7150
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4.3
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Страна производитель
Китай
Представляем вам твердотельный накопитель (SSD) Samsung M.2 2280 1TB 990 EVO PLUS — надёжное и производительное решение для вашего компьютера. Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить общую производительность вашей системы. Этот SSD-накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, поддерживающих интерфейс M.2. Он обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также повышает общую производительность системы. Благодаря своей компактности и высокой скорости работы, этот накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своего компьютера.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Купить Накопитель SSD Samsung 1TB 990 EVO Plus (MZ-V9S1T0BW) - по цене 21420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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