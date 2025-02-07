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SSD Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)

10 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 8
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418558
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)

В большинстве случаев пользователи приобретают SSD накопитель SAMSUNG 870 EVO MZ-77E500BW взамен устаревшего, сломавшегося HDD диска. Скорость чтения и записи информации у запоминающего устройства равна 560 и 530 Мб/с, соответственно, что во много раз превышает характеристики HDD диска. Это позволит гораздо эффективней работать за компьютером – операционная система будет загружаться быстрее, а считывание данных заметно ускорится. Уникальную модель SSD накопителя SAMSUNG 870 EVO MZ-77E500BW покупают, потому что устройство обладает превосходными техническими характеристиками. Емкость составляет 500 Гб. Это достаточный объем, чтобы установить на ПК необходимый софт и хранить личные файлы. Высокий показатель наработки на отказ в 1500000 ч позволит эксплуатировать SSD длительный срок. Сравнительно недорогой твердотельный накопитель приобретают себе и, нередко, в подарок.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW)

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Чувашев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Эд К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
02.11.2023
Рустем

Достоинства:
Доступная цена, именитый бренд, качество, срок работы в часах большой

Комментарий:
Всем доволен, Винда запускается теперь за 5-10 секунд
22.03.2023
Людмила

Достоинства:
Хорошее соотношение цены и качества

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Товар соответствует характеристикам, пришел вовремя.
12.02.2023
Владимир

Достоинства:
Качество от именитого бренда

Комментарий:
Бренд, ssd которого можно смело брать.
06.12.2022
Носов Михаил

Достоинства:
Качественная продукция известного производителя.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Периодически беру для замены HDD на ноутбуки производства прошлых лет и модернизации их.
20.10.2022
Королев Виталий

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный товар, по приемлемой цене. Беру только данной фирмы ssd.
30.09.2022
Vyacheslav

Достоинства:
Быстрый
Бренд внушает доверие

Недостатки:
Отсутствуют



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
В большинстве случаев пользователи приобретают SSD накопитель SAMSUNG 870 EVO MZ-77E500BW взамен устаревшего, сломавшегося HDD диска. Скорость чтения и записи информации у запоминающего устройства равна 560 и 530 Мб/с, соответственно, что во много раз превышает характеристики HDD диска. Это позволит гораздо эффективней работать за компьютером – операционная система будет загружаться быстрее, а считывание данных заметно ускорится. Уникальную модель SSD накопителя SAMSUNG 870 EVO MZ-77E500BW покупают, потому что устройство обладает превосходными техническими характеристиками. Емкость составляет 500 Гб. Это достаточный объем, чтобы установить на ПК необходимый софт и хранить личные файлы. Высокий показатель наработки на отказ в 1500000 ч позволит эксплуатировать SSD длительный срок. Сравнительно недорогой твердотельный накопитель приобретают себе и, нередко, в подарок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Чувашев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Эд К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
02.11.2023
Рустем

Достоинства:
Доступная цена, именитый бренд, качество, срок работы в часах большой

Комментарий:
Всем доволен, Винда запускается теперь за 5-10 секунд
22.03.2023
Людмила

Достоинства:
Хорошее соотношение цены и качества

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Товар соответствует характеристикам, пришел вовремя.
12.02.2023
Владимир

Достоинства:
Качество от именитого бренда

Комментарий:
Бренд, ssd которого можно смело брать.
06.12.2022
Носов Михаил

Достоинства:
Качественная продукция известного производителя.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Периодически беру для замены HDD на ноутбуки производства прошлых лет и модернизации их.
20.10.2022
Королев Виталий

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный товар, по приемлемой цене. Беру только данной фирмы ssd.
30.09.2022
Vyacheslav

Достоинства:
Быстрый
Бренд внушает доверие

Недостатки:
Отсутствуют


Накопитель SSD Samsung 870 EVO 500Gb (MZ-77E500BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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