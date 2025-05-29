Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
5.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 970 руб.
В наличии
Код товара: 584737
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22 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х10
Вес, г.
190
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
SSD M.2 накопитель Samsung 990 PRO [MZ-V9P1T0BW] с интерфейсом PCIe 4.0 обеспечивает высокую производительность в требовательных программах для редактирования и обработки графики. В режиме последовательного чтения скорость составляет 7450 Мбайт/сек. Функция SLC-кеширования Turbo Write 2.0 отвечает за ускорение операций записи. Накопитель Samsung 990 PRO подключается к материнской плате с помощью разъема M.2 и предоставляет 1000 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Технология интеллектуального контроля тепла гарантирует стабильную работу и экономичное потребление энергии. Сервисная утилита Magician позволяет переключаться между профилями производительности и контролировать состояние устройства.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.4
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель Samsung 990 PRO [MZ-V9P1T0BW] с интерфейсом PCIe 4.0 обеспечивает высокую производительность в требовательных программах для редактирования и обработки графики. В режиме последовательного чтения скорость составляет 7450 Мбайт/сек. Функция SLC-кеширования Turbo Write 2.0 отвечает за ускорение операций записи. Накопитель Samsung 990 PRO подключается к материнской плате с помощью разъема M.2 и предоставляет 1000 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Технология интеллектуального контроля тепла гарантирует стабильную работу и экономичное потребление энергии. Сервисная утилита Magician позволяет переключаться между профилями производительности и контролировать состояние устройства.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Достоинства:
Комментарий:
пока нормально, надо по тестить на выходных.
Достоинства:
Комментарий:
Работает спасибо. Скорость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар. Можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Второй из этой серии покупаем.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Достоинства:
Комментарий:
хороший но горячий скорость ольшая большая
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, оригинальный товар! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Samsung magician признал оригинальным
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, товар оригинальный - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано все работает
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Достоинства:
Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, датой производства 11.24
Достоинства:
Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Достоинства:
Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и супер быстрый ссд диск за овер прайс
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. быстрый. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Достоинства:
Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Все работает. Проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Достоинства:
Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке
Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
Достоинства:
Комментарий:
пока нормально, надо по тестить на выходных.
Достоинства:
Комментарий:
Работает спасибо. Скорость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар. Можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Второй из этой серии покупаем.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Достоинства:
Комментарий:
хороший но горячий скорость ольшая большая
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, оригинальный товар! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Samsung magician признал оригинальным
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, товар оригинальный - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано все работает
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Достоинства:
Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, датой производства 11.24
Достоинства:
Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Достоинства:
Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и супер быстрый ссд диск за овер прайс
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. быстрый. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Достоинства:
Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Все работает. Проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Достоинства:
Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке