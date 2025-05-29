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SSD Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)

28 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
5.4
  • Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 970 руб. 
Начислим 368 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
22 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х10
Вес, г.
190

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)

SSD M.2 накопитель Samsung 990 PRO [MZ-V9P1T0BW] с интерфейсом PCIe 4.0 обеспечивает высокую производительность в требовательных программах для редактирования и обработки графики. В режиме последовательного чтения скорость составляет 7450 Мбайт/сек. Функция SLC-кеширования Turbo Write 2.0 отвечает за ускорение операций записи. Накопитель Samsung 990 PRO подключается к материнской плате с помощью разъема M.2 и предоставляет 1000 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Технология интеллектуального контроля тепла гарантирует стабильную работу и экономичное потребление энергии. Сервисная утилита Magician позволяет переключаться между профилями производительности и контролировать состояние устройства.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ткаченко Николай

Достоинства:


Комментарий:
пока нормально, надо по тестить на выходных.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает спасибо. Скорость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Alina V.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар. Можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Второй из этой серии покупаем.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший но горячий скорость ольшая большая
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, оригинальный товар! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Samsung magician признал оригинальным
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, товар оригинальный - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано все работает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дроздов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, датой производства 11.24
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и супер быстрый ссд диск за овер прайс
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. быстрый. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Все работает. Проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.4
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Samsung 990 PRO [MZ-V9P1T0BW] с интерфейсом PCIe 4.0 обеспечивает высокую производительность в требовательных программах для редактирования и обработки графики. В режиме последовательного чтения скорость составляет 7450 Мбайт/сек. Функция SLC-кеширования Turbo Write 2.0 отвечает за ускорение операций записи. Накопитель Samsung 990 PRO подключается к материнской плате с помощью разъема M.2 и предоставляет 1000 ГБ свободного пространства для хранения файлов. Технология интеллектуального контроля тепла гарантирует стабильную работу и экономичное потребление энергии. Сервисная утилита Magician позволяет переключаться между профилями производительности и контролировать состояние устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ткаченко Николай

Достоинства:


Комментарий:
пока нормально, надо по тестить на выходных.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает спасибо. Скорость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Alina V.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый. Все как надо работает. Комп летает Парень в восторге))
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар. Можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Второй из этой серии покупаем.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует характеристикам. По тестам все прошел. Быстрый NVME накопитель.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший но горячий скорость ольшая большая
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, оригинальный товар! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Samsung magician признал оригинальным
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, товар оригинальный - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано все работает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дроздов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый SSD, Magician определил как оригинал. Вьетнамского производства. Упакован только в картон (пломбы на месте) пластиковой накладки (блистера) которая раньше (на других самсунговских SSD) дополнительно защищала SSD нет, видимо немного упростили упаковку. Добавил фото упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд! перекидывал на него 250 гиг за 10 минут
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все отлично , пока работает будем смотреть дальше
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, датой производства 11.24
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
Продавца советую! Спасибо за качественный продукт.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
пришло в картонке хорошо упакованное, фирменное ПО от самсунга распознало накопитель, не включал в ПО максимальную производительность, скорость и так хороша, зато может дольше прослужит, брал на 1Тб под винду 11 и разбивал на два по 500, на моей материнке установлен заводской радиатор для нвме так что темп накопителя уже с радиатором, корпус хорошо продувается 140мм кулерами, хотел взять под винду 500гиг но этот на 1Тб шустрее гораздо
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, образ снимается со скоросью звука)))))
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Ориджинал, работает как часы. Упаковка с пломбой, в материнку встала как родная.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и супер быстрый ссд диск за овер прайс
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. быстрый. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, пломбы на месте. Определился и подтвердил подлинность в Samsung Magician. Перенос ОС со старого 970 Evo Plus на этот диск занял всего 4 минуты (150Гб)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Только установил. Бенчмарки выглядят очень хорошо. Температура под нагрузкой 51C. Samsung Magician распознает как оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Все работает. Проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
По скорости чуть-чуть уступает RAM-диску, но по объему конечно... Для игр можно смело использовать без радиатора, для кого-нибудь кэша (частая запись больших данных) - лучше прикупить радиатор.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает очень шустро, оригинал, советую к покупке


Накопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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