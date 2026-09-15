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SSD Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G)

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Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1024
Энергопотребление
6.3
  • Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 630 руб. 
Начислим 395 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G)
24 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1024
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
6.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1024
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
6.3
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Kingston 1000Gb Fury Renegade M.2 (SFYRSK/1000G) - по цене 24630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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