Накопитель SSD Transcend 240Gb MTS820S (TS240GMTS820S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend 240Gb MTS820S (TS240GMTS820S)
Заменой жесткому диску является SSD-накопитель TRANSCEND TS240GMTS820S. Эта модель накопителя на базе интерфейса SATA III обеспечивает быструю и качественную передачу данных. Благодаря усовершенствованным алгоритмам прошивки и микросхемам непревзойденного качества гарантируется долговечность устройства и надежность хранения информации. Объём накопителя составляет 240 Гб. Компактные размеры устройства способствуют его легкой и быстрой установке в самые тонкие устройства. Установка SSD-накопителя TRANSCEND TS240GMTS820S обеспечивает минимизацию времени загрузки программ и операционной системы в целом. В целях поддержки работоспособности накопителя и мониторинга его состояния используется фирменное ПО Transcend SSD Scope.
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