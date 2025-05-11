Накопитель SSD KingSpec 512Gb M.2 (NX-512 2280)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb M.2 (NX-512 2280)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, покупаю не первый раз, заявленные скорости держит, есть болт крепления в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
все отлично упаковано хорошо, есть специальный болтик для крепления. Сделал тест скорости этого диска он показал что скорость чуть меньше чем заявлено но за такие деньги даже это отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, посылка доставлена в указанный срок. Упакован отлично. Подключил, работает. Инструкция по подключению и инициализации подробная, на русском языке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое , установился все норм. вон куча это все его упаковка. и часто вижу вопрос, есть ли болтик, как будто это самое главное, ну здесь есть.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло идеально. винда установилась быстро. цена качество огонь
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётенькой. Встала как родная и заработала . Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает. Быстрый
Достоинства:
Комментарий:
Отлично установилась Винда на него. Работает шустро, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в целости и в сохраности
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 512Gb M.2 (NX-512 2280)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, покупаю не первый раз, заявленные скорости держит, есть болт крепления в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
все отлично упаковано хорошо, есть специальный болтик для крепления. Сделал тест скорости этого диска он показал что скорость чуть меньше чем заявлено но за такие деньги даже это отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, посылка доставлена в указанный срок. Упакован отлично. Подключил, работает. Инструкция по подключению и инициализации подробная, на русском языке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое , установился все норм. вон куча это все его упаковка. и часто вижу вопрос, есть ли болтик, как будто это самое главное, ну здесь есть.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло идеально. винда установилась быстро. цена качество огонь
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётенькой. Встала как родная и заработала . Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает. Быстрый
Достоинства:
Комментарий:
Отлично установилась Винда на него. Работает шустро, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в целости и в сохраности