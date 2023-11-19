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SSD Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)

1 Отзывы
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Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)
8 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)

Netac NV3000 является производительным и надежным устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
в целом за свои деньги топ, претензий не имею



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Netac NV3000 является производительным и надежным устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
в целом за свои деньги топ, претензий не имею


Накопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X) - данный товар вы можете купить по цене 8300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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