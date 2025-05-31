Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
С виду норм, пока не устанавливал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, быстрый диск! Сразу заработал на китайской плате без каких-либо проблем. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
самые лучшие м2 , долго не выпендривается.
Достоинства:
Комментарий:
все норм , как и ожидалось . винда встала сразу после конверта в гпт . спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь всё хорошо будет.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает. Сначала не видел устройство, но когда в настройках дисков включил все работает довольно быстро, шустро.
Достоинства:
Комментарий:
Полет нормальный, время покажет
Достоинства:
Комментарий:
На материнку 2011 v3 установился, как песня (после инициализации)! Скорость-норм. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
супер. все запустилась и прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный недорогой скоростной ssd!
Достоинства:
Комментарий:
Начну с того что опыта использования NVME накопителя у меня до этого не было. Установил в материнскую плату X79G в связке с Xeon, все сразу запустились и отлично работает. Установив Винду и все необходимое у меня получилось загрузить его на 30%, при этом есть очень интересная история со скоростью записи. При температуре в 81 градус скорость записи упала до 400мб/сек, но при этом же объеме информации и температуре 36 градусов - скорость записи уже 2000мб/с, при этом всем скорость чтения никак вообще не меняется. Для этого накопителя нужен хороший радиатор, иначе он сильно троттлит, а так вроде бы даже и не ужасный ССД за эти деньги. Итог. При переполнении буфера(30% обьема) скорость сильно падает из-за отсутствия DRAM памяти. Обязательно ставьте радиатор, иначе температуры выше 60 градусов обеспечены. Нужен вам такой NVME или нет - решать Вам. За 100 белорусских рублей отличный вариант!
Достоинства:
Комментарий:
Купил для установки в мини ПК. Установил без проблем. Для того, чтобы система увидела диск, необходима его инициализация и форматирование. На данный диск установил операционную систему. Тесты не проводил ещё, но скорость отзыва впечатляет. Температура держится в районе 31-34 градусов. О надежности говорить рано, всего третий день использую. Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не ставил, упаковка целая доставили быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое за память. очень быстро работает, скорость передачи очень высока (точные цифры не помню, но мастер сказал "ого", когда выкрутил её в мой ноутбук). Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пробовал, пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
Все в нормальном состоянии, упакован хорошо. после установки отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то я смог поиграть в тарков спустя большое количество времени! Спасиб чуваки(я наиграл максимум часов 5)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск с хорошим ресурсом. Стоит такой же под системой, но с залоченным датчиком температуры на 38. У этого датчик работает. Установлен через переходник PCIe Gen 3х1. Даже с переходником скорость в два раза выше, чем у SATA III.
Достоинства:
Комментарий:
установил на китайскую плату, все определилась, была как неразмеченная, область, создал том и вуаля, Винду пока не накатывал на нее, но заявленные характеристики она выдает, вообщем дёшево и сердито
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd! Скорость впечатляет! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Дешево и сердито - тесты проходит, работает нормально. Никаких претензий. Подождем полгода :)
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск, цена качество скорость
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость нормальная
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает дальше время покажет!
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену старому ссд, объем реальный, скорость согласно описанию. система перенеслась быстро
Достоинства:
Комментарий:
Работает, танцев с бубном не было. Не могу установить на него Windows, это единственное но, а так скорость передачи данных радует
Достоинства:
Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в ЛНР.
Достоинства:
Комментарий:
быстрый и хороший за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный ssd. Используется как системный для ОС. Заявленым характеристикам соответствует. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Взято для хранения фоток в оффлайне. Проверял на usb переходника Быстро доставили.
Достоинства:
Комментарий:
Носитель быстрый, всё отлично работает. Быстрая доставка. Цена/качество/производительность соответствуют!
Достоинства:
Комментарий:
хороший недорогой ссд все. советую
Достоинства:
Комментарий:
все целое работает, а дальше время покажет
Достоинства:
Комментарий:
После инициализации и создания тома всё заработало.
Достоинства:
Комментарий:
установил все работает хорошо рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил алюминиевый бокс и сделал СУПЕР диск габаритами чуть больше зажигалки! Давно хотел, намучился таскать данные двумя флешками по 64г. Теперь всё и даже больше под рукой и в любую минуту. Скорость не измерял, но по ощущениям прирост существенный. Перед установкой снял все наклейки с микросхем, приклеил термопрокладки с двух сторон из комплекта бокса - нагрев при записи больших объёмов не более 45 градусов!
Достоинства:
Комментарий:
Фото к сожалению уже не будет, сразу же установил в ноутбук. Памяти для своей цены хорошая и быстрая, более чем покупает себя.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ноутбук как дополнительный SSD. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Скорость выше заявленной,что в общем не плохо.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно греется контроллер. В простое 42 градуса в нагрузке 52-56. А это уже температурный троллинг включается. И скорость падает до 50Мб, а то и стопорится. Тобиш пишит рывками
Достоинства:
Комментарий:
ссд рабочий, как и заявленно все по скоростях, рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость чтения, проверил через HD Tune PRO, ошибок не выявлено.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)
Достоинства:
Комментарий:
С виду норм, пока не устанавливал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, быстрый диск! Сразу заработал на китайской плате без каких-либо проблем. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
самые лучшие м2 , долго не выпендривается.
Достоинства:
Комментарий:
все норм , как и ожидалось . винда встала сразу после конверта в гпт . спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь всё хорошо будет.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает. Сначала не видел устройство, но когда в настройках дисков включил все работает довольно быстро, шустро.
Достоинства:
Комментарий:
Полет нормальный, время покажет
Достоинства:
Комментарий:
На материнку 2011 v3 установился, как песня (после инициализации)! Скорость-норм. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
супер. все запустилась и прекрасно работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный недорогой скоростной ssd!
Достоинства:
Комментарий:
Начну с того что опыта использования NVME накопителя у меня до этого не было. Установил в материнскую плату X79G в связке с Xeon, все сразу запустились и отлично работает. Установив Винду и все необходимое у меня получилось загрузить его на 30%, при этом есть очень интересная история со скоростью записи. При температуре в 81 градус скорость записи упала до 400мб/сек, но при этом же объеме информации и температуре 36 градусов - скорость записи уже 2000мб/с, при этом всем скорость чтения никак вообще не меняется. Для этого накопителя нужен хороший радиатор, иначе он сильно троттлит, а так вроде бы даже и не ужасный ССД за эти деньги. Итог. При переполнении буфера(30% обьема) скорость сильно падает из-за отсутствия DRAM памяти. Обязательно ставьте радиатор, иначе температуры выше 60 градусов обеспечены. Нужен вам такой NVME или нет - решать Вам. За 100 белорусских рублей отличный вариант!
Достоинства:
Комментарий:
Купил для установки в мини ПК. Установил без проблем. Для того, чтобы система увидела диск, необходима его инициализация и форматирование. На данный диск установил операционную систему. Тесты не проводил ещё, но скорость отзыва впечатляет. Температура держится в районе 31-34 градусов. О надежности говорить рано, всего третий день использую. Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не ставил, упаковка целая доставили быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое за память. очень быстро работает, скорость передачи очень высока (точные цифры не помню, но мастер сказал "ого", когда выкрутил её в мой ноутбук). Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пробовал, пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
Все в нормальном состоянии, упакован хорошо. после установки отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то я смог поиграть в тарков спустя большое количество времени! Спасиб чуваки(я наиграл максимум часов 5)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск с хорошим ресурсом. Стоит такой же под системой, но с залоченным датчиком температуры на 38. У этого датчик работает. Установлен через переходник PCIe Gen 3х1. Даже с переходником скорость в два раза выше, чем у SATA III.
Достоинства:
Комментарий:
установил на китайскую плату, все определилась, была как неразмеченная, область, создал том и вуаля, Винду пока не накатывал на нее, но заявленные характеристики она выдает, вообщем дёшево и сердито
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd! Скорость впечатляет! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Дешево и сердито - тесты проходит, работает нормально. Никаких претензий. Подождем полгода :)
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск, цена качество скорость
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость нормальная
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает дальше время покажет!
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену старому ссд, объем реальный, скорость согласно описанию. система перенеслась быстро
Достоинства:
Комментарий:
Работает, танцев с бубном не было. Не могу установить на него Windows, это единственное но, а так скорость передачи данных радует
Достоинства:
Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в ЛНР.
Достоинства:
Комментарий:
быстрый и хороший за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный ssd. Используется как системный для ОС. Заявленым характеристикам соответствует. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Взято для хранения фоток в оффлайне. Проверял на usb переходника Быстро доставили.
Достоинства:
Комментарий:
Носитель быстрый, всё отлично работает. Быстрая доставка. Цена/качество/производительность соответствуют!
Достоинства:
Комментарий:
хороший недорогой ссд все. советую
Достоинства:
Комментарий:
все целое работает, а дальше время покажет
Достоинства:
Комментарий:
После инициализации и создания тома всё заработало.
Достоинства:
Комментарий:
установил все работает хорошо рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил алюминиевый бокс и сделал СУПЕР диск габаритами чуть больше зажигалки! Давно хотел, намучился таскать данные двумя флешками по 64г. Теперь всё и даже больше под рукой и в любую минуту. Скорость не измерял, но по ощущениям прирост существенный. Перед установкой снял все наклейки с микросхем, приклеил термопрокладки с двух сторон из комплекта бокса - нагрев при записи больших объёмов не более 45 градусов!
Достоинства:
Комментарий:
Фото к сожалению уже не будет, сразу же установил в ноутбук. Памяти для своей цены хорошая и быстрая, более чем покупает себя.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в ноутбук как дополнительный SSD. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Скорость выше заявленной,что в общем не плохо.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно греется контроллер. В простое 42 градуса в нагрузке 52-56. А это уже температурный троллинг включается. И скорость падает до 50Мб, а то и стопорится. Тобиш пишит рывками
Достоинства:
Комментарий:
ссд рабочий, как и заявленно все по скоростях, рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость чтения, проверил через HD Tune PRO, ошибок не выявлено.