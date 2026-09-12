Накопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1]
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 NVMe AS2280Q4L 512 ГБ [AP512GAS2280Q4L-1]
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 Apacer AS2280Q4l объемом 512 ГБ — это компактное и производительное решение для систем, обеспечивающее высокую скорость работы и надежное хранение данных. Основанный на технологии 3D NAND, этот SSD предлагает улучшенные характеристики долговечности и энергоэффективности. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает простую установку в большинство материнских плат и ноутбуков, что делает его универсальным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному соотношению производительности и компактности. С максимальной скоростью чтения до 3600 МБ/с и записи до 3000 МБ/с, Apacer AS2280Q4l значительно повышает производительность системы, сокращая время загрузки операционной системы, приложений и игр. Этот SSD идеально подходит для сборок, ориентированных на высокую скорость работы, будь то игровой ПК, мультимедийная станция или устройство для работы с большими объемами данных. Надежность, скорость и компактность делают его отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для хранения данных.
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